Mentre stanno impazzando gli sconti dell’Amazon Prime Day, Google ha deciso di non restare a guardare e di lanciare le sue offerte estive per il Google Store online. La promozione riguarda diversi prodotti della casa di Mountain View, compresi gli smartphone Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. Scopriamo insieme tutte le proposte più interessanti.

Le offerte estive sbarcano sul Google Store con tanti sconti

Le offerte estive sono disponibili da oggi sul Google Store e toccano diversi prodotti dell’ecosistema di Big G, dagli smartphone agli smart speaker, dai router agli smart display, passando per altri dispositivi per la smart home. Tra gli sconti spiccano senza dubbio quelli riguardanti Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, anche se i più attenti di voi noteranno che si tratta di fatto solo di un “prolungamento”: i due smartphone Android sono in offerta già da qualche giorno con rispettivamente 90 e 120 euro di ribasso.

A partire da oggi, 12 luglio 2022, gli sconti si allargano a tanti altri dispositivi, tra i quali Chromecast con Google TV, Router Nest WiFi, Nest Hub (2a gen), Nest Cam e Nest Mini. Ecco le offerte più interessanti a disposizione sul sito fino alle 23:59 del 17 luglio, salvo esaurimento scorte:

Google Pixel 6 a 559 euro

Google Pixel 6 Pro a 779 euro

Nest Learning Thermostat da 209 euro

Nest Cam (a batteria) a 149,99 euro

Nest Doorbell (a batteria) a 149,99 euro

Router Nest WiFi a 109 euro

Nest Hub (2a generazione) a 74,99 euro

Nest Cam (con cavo) a 69,99 euro

Chromecast con Google TV a 59,99 euro

Nest Mini a 39 euro

Questa è solo una selezione delle offerte disponibili sul Google Store: per scoprirle tutte non dovete fare altri che recarvi qui. Se non ne avete abbastanza o state cercando qualche altro prodotto in promozione, potete dare un’occhiata qui in fondo alle nostre pagine dedicate alle offerte dell’Amazon Prime Day, attualmente in corso e valide fino alle 23:59 del 13 luglio 2022 (esaurimento scorte permettendo).

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel 6

Offerte per categoria