Nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A53 5G, S20, Note 10 Lite e non solo

In questo secondo mercoledì di luglio, ultimo giorno per approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day 2022, c’è spazio anche per una nutrita raccolta di aggiornamenti software per smartphone Android: i modelli coinvolti sono tutti a marchio Samsung tranne uno; inoltre tutti i dispositivi coinvolti stanno ricevendo nuove patch di sicurezza mensili, al netto di uno che invece ottiene un atteso major update. Senza ulteriori indugi, andiamo subito a scoprire le novità di questi nuovi update.

Samsung Galaxy A53 5G, S20, S20+, S20 Ultra, Note 10 Lite, M12: le novità degli aggiornamenti

L’elenco degli smartphone del brand sudcoreano — che in un recente editoriale abbiamo definito come il nuovo punto di riferimento per il supporto software nel mondo Android — facenti parte di questa raccolta è composto dal nuovo medio di gamma di riferimento Samsung Galaxy A53 5G, dagli ex flagship Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, dall’apprezzato Samsung Galaxy Note 10 Lite e dall’economico Samsung Galaxy M12.

Dal momento che per la quasi totalità dei modelli elencati sono in distribuzione le patch di sicurezza di luglio 2022, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato per scoprire tutti i correttivi contenuti nella SMR (Security Maintenance Release) del mese corrente, così come illustrati dal produttore. In questa sede, invece, vediamo qualche dettaglio in più dei singoli update:

Samsung Galaxy S20 , Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra si mettono in scia di Galaxy S20 FE con qualche giorno di ritardo: tutta la serie si sta già aggiornando in Europa, dove è in roll out la versione firmware G98xxXXSEFVF4 . Quest’ultima non dovrebbe comprendere altro che le nuove patch di sicurezza mensili e, a voler essere più precisi, le prime segnalazioni arrivano da Svizzera e Germania e sono riferite ai modelli Galaxy S20 LTE (SM-G980F) e S20 5G (SM-G981B).

, e si mettono in scia di Galaxy S20 FE con qualche giorno di ritardo: tutta la serie si sta già aggiornando in Europa, dove è in roll out la versione firmware . Quest’ultima non dovrebbe comprendere altro che le nuove patch di sicurezza mensili e, a voler essere più precisi, le prime segnalazioni arrivano da Svizzera e Germania e sono riferite ai modelli Galaxy S20 LTE (SM-G980F) e S20 5G (SM-G981B). Samsung Galaxy A53 5G (ecco la nostra recensione) ha iniziato ad aggiornarsi negli Stati Uniti sulla rete AT&T con la versione firmware A536U1UES2AVF . Non si esclude la presenza di altri bugfix e generici miglioramenti di stabilità.

(ecco la nostra recensione) ha iniziato ad aggiornarsi negli Stati Uniti sulla rete AT&T con la versione firmware . Non si esclude la presenza di altri bugfix e generici miglioramenti di stabilità. Samsung Galaxy Note 10 Lite si sta aggiornando nel Vecchio Continente: la nuova versione firmware N770FXXS8GVF4 è stata segnalata in Francia e non si esclude la presenza di altri bugfix e generici miglioramenti di stabilità.

L’unica eccezione di questa raccolta è Samsung Galaxy M12 (di cui trovate a questo link la nostra recensione): il base di gamma sta ricevendo — il roll out del firmware M127FXXU3BVF8 è partito dal Vietnam — il major update comprensivo di Android 12, della One UI 4.1 e delle patch di sicurezza di giugno 2022. In linea generale, la One UI 4.1 comprende l’integrazione potenziata di Google Duo nel sistema, con la possibilità di condividere lo schermo di alcune app durante le videochiamate (come Galleria e Samsung Notes), l’app Expert Raw, miglioramenti per la Gomma oggetto, per la condivisione delle foto (anche con Quick Share) e per varie app (come Galleria, SmartThings, Smart Switch, Samsung Health), l’arrivo di Grammarly all’interno della tastiera (solo in inglese), la possibilità di personalizzare la dimensione della RAM virtuale, nuove azioni per Bixby Routines e tanto altro. Non manca il fix per la questione GOS, per cui Samsung si è scusata. Per ulteriori cambiamenti, vi rimandiamo all’articolo realizzato per la serie Galaxy S22, ricordandovi, però, che non tutte le novità per la Fotocamera verranno rese disponibili per tutti i modelli.

Fairphone 4: le novità dell’aggiornamento

Dal brand mainstream per eccellenza passiamo adesso a un modello decisamente di nicchia: Fairphone 4. L’aggiornamento è stato annunciato su Twitter e illustrato sul forum ufficiale.

Fairphone 4 sta ricevendo la versione software FP4.FP40.A.142.20220628 con un file OTA da 536,06 MB, che comprende le patch di sicurezza di giugno 2022 e poco altro. Ecco il changelog:

Camera tuning update

The network compatibility for several carriers has been enhanced.

Come aggiornare smartphone Samsung e Fairphone

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono già disponibili in Europa, tuttavia è comunque possibile eseguire una verifica manuale tramite i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per Fairphone 4, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.