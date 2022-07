Gli aggiornamenti software che confluiscono nella raccolta odierna sono decisamente numerosi, ma fanno tutti capo a due soli brand del mondo Android, ovvero l’immancabile Samsung e OnePlus. Nella maggior parte dei casi, si tratta di nuove patch di sicurezza mensili, tuttavia non mancano un paio di major update. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire le novità di questi aggiornamenti.

Samsung Galaxy A21s, A22 5G, S20 FE, A53 5G, F62: le novità degli aggiornamenti

Partiamo da un riepilogo degli smartphone Samsung presenti nella selezione, che sono: Samsung Galaxy A21s, Samsung Galaxy A22 5G, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy F62.

I due aggiornamenti più corposi sono per gli economici Samsung Galaxy A21s e Samsung Galaxy A22 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione): in entrambi i casi c’è Android 12 con la One UI 4.1 e le patch di sicurezza di giugno 2022, per il primo col firmware A217FXXU8DVF6 disponibile in Russia, per il secondo con la versione A226BXXU4BVF7 in Malesia e Thailandia. In linea generale, la One UI 4.1 comprende l’integrazione potenziata di Google Duo nel sistema, con la possibilità di condividere lo schermo di alcune app durante le videochiamate (come Galleria e Samsung Notes), l’app Expert Raw, miglioramenti per la Gomma oggetto, per la condivisione delle foto (anche con Quick Share) e per varie app (come Galleria, SmartThings, Smart Switch, Samsung Health), l’arrivo di Grammarly all’interno della tastiera (solo in inglese), la possibilità di personalizzare la dimensione della RAM virtuale, nuove azioni per Bixby Routines e tanto altro. Non manca il fix per la questione GOS, per cui Samsung si è scusata. Per ulteriori cambiamenti, vi rimandiamo all’articolo realizzato per la serie Galaxy S22, ricordandovi, però, che non tutte le novità per la Fotocamera verranno rese disponibili per tutti i modelli.

Per tutti gli altri, ci sono invece le patch di sicurezza di luglio 2022, in particolare:

Samsung Galaxy S20 FE (qui nel nostro confronto con A53 e S21 FE) si sta aggiornando in Asia alla G780GXXS3CVF3 e in Europa (5G) alla G781BXXS4FVF3 ; sono presenti anche miglioramenti di stabilità.

(qui nel nostro confronto con A53 e S21 FE) si sta aggiornando in Asia alla e in Europa (5G) alla ; sono presenti anche miglioramenti di stabilità. Samsung Galaxy A53 5G (ecco la nostra recensione) sta ricevendo la A536NKSU2AVFA in Corea del Sud, con altri Paesi che seguiranno a ruota.

(ecco la nostra recensione) sta ricevendo la in Corea del Sud, con altri Paesi che seguiranno a ruota. Per Samsung Galaxy F62 c’è la versione E625FDDU2BVG1 in distribuzione in India.

OnePlus 10 Pro, 9RT, Nord 2T, Nord CE 2 Lite, Nord N20, N200: le novità degli aggiornamenti

Ad accomunare quasi tutti gli aggiornamenti per smartphone OnePlus di seguito descritti è la presenza delle patch di sicurezza del mese di giugno 2022, oltre al fatto che — come sempre — questi update sono stati annunciati e illustrati sul forum ufficiale del produttore.

Il top di gamma OnePlus 10 Pro (ecco la nostra recensione) sta ricevendo la OxygenOS 12 A.15 (EU: NE2213_11.A.15) con fix, ottimizzazioni e le patch del mese scorso. Ecco il changelog:

System [Optimized] the experience of fingerprint unlocking [Improved] system stability [Updated] Android security patch to 2022.06

Communication [Optimized] the communication stability, improved calling experience

Camera [Optimized] the shooting effect for pictures in dark environment [Fixed] the occasional issue that camera crashed when shooting videos.



Per OnePlus Nord 2T 5G (ecco la nostra recensione) c’è la OxygenOS A.11 (IN: CPH2401_11.A.11) con ben poco da segnalare, ecco il changelog:

System [Optimized] network stability [Improved] system stability [Updated] Android security patch to 2022.06

Others [Fixed] the issue that Microsoft Intune worked abnormally in certain scenarios.



OnePlus 9RT sta ricevendo la OxygenOS 11 A.10 col seguente changelog:

System Optimized network stability Improved system stability Updated Android security patch to 2022.06

Camera Fixed the occasional issue that camera crashed abnormally.



OnePlus Nord CE 2 Lite 5G ottiene la OxygenOS 12 A.09 con queste novità:

System [Optimized] the network stability [Optimized] the Bluetooth stability [Improved] system stability [Updated] Android security patch to 2022.06

Camera [Optimized] the stability when using camera

Others [Fixed] the issue that playing video might be lagging in certain scenarios.



Gli ultimi due aggiornamenti non comprendono le patch del mese scorso: OnePlus Nord N20 5G con la OxygenOS 11 A.06 riceve solo generici miglioramenti di stabilità, mentre OnePlus Nord N200 5G con la OxygenOS 12 C.16 ottiene un fix per la connettività di rete mobile, che in alcuni casi presentava dei malfunzionamenti.

Come aggiornare smartphone Samsung e OnePlus

Non i modelli elencati sono disponibili in Europa, ma se li possedete potete verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

