Fairphone 4 è finalmente realtà e, come i modelli precedenti, ruota tutto attorno alla possibilità di offrire uno smartphone moderno – trova finalmente posto il supporto alle reti 5G – senza avere gravi ripercussioni per l’ambiente.

Caratteristiche Fairphone 4

Fairphone 4 conserva l’anima modulare che contraddistingue questi telefoni; ogni componente può essere rimosso ed eventualmente sostituito, così da offrire agli utenti un dispositivo con una longevità potenzialmente superiore di quella offerta da altri brand. La compagnia, inoltre, assicura due aggiornamenti di Android e il supporto software fino al 2025; la compagnia ha già dimostrato di assicurare un supporto piuttosto lungo per i suoi dispositivi, pertanto non dovrebbero esserci problemi per Fairphone 4.

Le specifiche tecniche del telefono sono tipiche di uno smartphone di fascia media: troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 750G 5G con 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di spazio interno espandibile tramite microSD, un display LCD da 6,3 pollici a risoluzione Full HD (1080p) e una batteria removibile da 3905 mAh. Dal punto di vista fotografico dispone di due sensori posteriori – il principale da 48 MP e uno ultra grandangolare da 48 MP – e di uno frontale da 25 MP.

Questa edizione saluta per sempre il jack audio da 3.5 mm – l’azienda spiega che è dipeso dalla certificazione IP54 – ma preserva la possibilità di sostituire il display, la batteria, la back cover, la porta USB, lo speaker, la capsula auricolare, le fotocamere posteriori e quella anteriore; insomma, è uno di quei pochissimi telefoni che sicuramente prenderà il massimo dei voti da iFixit. Fairphone 4 è realizzato con alluminio e tungsteno di provenienza responsabile, stagno riciclato e policarbonato riciclato al 100% per il telaio posteriore. Inoltre, per ogni Fairphone 4 commercializzato, l’azienda si impegna a riciclare un telefono o una quantità uguale di rifiuti elettronici.

Prezzo e disponibilità Fairphone 4

Fairphone 4 è disponibile al pre-ordine da oggi sul sito ufficiale con la vendita a partire dal 25 ottobre. Il modello con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno costa 579 euro, mentre il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno costa 649 euro.