Oltre al tanto atteso Xiaomi 12 Ultra, smartphone che si porrà al top della gamma, la serie Xiaomi 12 accoglierà presto anche il modello “base” della gamma, quello Xiaomi 12 Lite di cui si parla ormai da parecchi mesi ma di cui ancora non è arrivato il momento della presentazione ufficiale.

Questo inedito smartphone Android del produttore cinese Xiaomi è recentemente stato protagonista di un video hands-on nella colorazione rosa, svelandoci il suo design definitivo. Andiamo a scoprire questo aspetto e tutte le presunte specifiche che caratterizzeranno questo smartphone, erede designato dell’equilibratissimo Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Xiaomi 12 Lite: un video hands-on ce lo mostra in rosa

Lo Xiaomi 12 Lite (o 12 Lite 5G), che arriverà presto in Europa e Asia, è stato protagonista dello scorso weekend: su Twitter, infatti, un utente ha condiviso il video hands-on da cui sono trapelati in precedenza alcuni scatti; abbiamo così avuto l’occasione di imparare a conoscerne il design, in linea con quello dei render e delle prime immagini hands-on trapelate un paio di mesi fa.

Got the video pic.twitter.com/EkozhrKDqX — João Lúcio (@joao_lucho) June 25, 2022

Il prossimo medio-gamma di casa Xiaomi è caratterizzato anteriormente da un ampio display piatto, circondato da cornici sottili e quasi simmetriche, dal momento che il mento (la cornice inferiore) sembra leggermente più importante delle altre tre. La fotocamera anteriore, al pari dei fratelli, trova collocamento all’interno di un foro circolare, centrato, nella zona superiore della parte frontale.

Il lato sinistro sembra pulito, mentre sul lato destro troviamo il pulsante di accensione-spegnimento e il bilanciere del volume; rispetto al predecessore Xiaomi 11 Lite 5G NE, lo Xiaomi 12 Lite potrebbe adottare un lettore delle impronte ottico sotto al display e non più incastonato all’interno del pulsante di accensione-spegnimento, tesi avvalorata dal fatto che questo sembra sporgere dal bordo.

Per quanto concerne la parte posteriore, invece, lo Xiaomi 12 Lite riprende i canoni estetici dei fratelli maggiori Xiaomi 12, 12 Pro e 12X: scocca piatta con piastra rettangolare, posta nell’angolo in alto a sinistra, per ospitare il comparto fotografico, triplo, caratterizzato da sensori posti in verticale e con il sensore principale contenuto all’interno di un oblò maggiorato rispetto agli altri due.

Oltre alla colorazione rosa, mostrata nei video, lo Xiaomi 12 Lite dovrebbe arrivare sul mercato in altre due colorazioni, nero e verde.

Stesso SoC del predecessore ma tante, piccole, migliorie hardware

Terminata l’analisi estetica dello smartphone, scopriamo quelle che potrebbero essere le sue specifiche tecniche, partendo dalla certezza che il video hands-on mostra uno smartphone dotato della MIUI 13, basata su Android 12 e che la pellicola esterna che avvolge lo smartphone mostra alcune delle caratteristiche principali che lo caratterizzeranno.

Con riferimento a quanto mostrato sull’etichetta, lo Xiaomi 12 Lite sarà dotato di un display AMOLED con refresh rate a 120 Hz, deciso passo in avanti rispetto ai 90 Hz del predecessore Xiaomi 11 Lite 5G NE, supporterà la ricarica rapida cablata a 67 W (contro i 33 W) e punterà su un sensore fotografico principale da 108 megapixel (contro i 64 megapixel), anche se in passato si vociferava che potesse mantenere il sensore da 64 megapixel.

Lo Xiaomi 12 Lite, così come il predecessore, dovrebbe essere dotato dello Snapdragon 778G di Qualcomm; si tratta di una soluzione sicuramente affidabile ma che, forse, rischia di scatenare la guerra interna, specie considerando la inevitabile differenza di prezzo, proprio con lo Xiaomi 11 Lite 5G NE. Probabilmente qualora Xiaomi avesse deciso di puntare sul recente Snapdragon 7 Gen 1, sempre di Qualcomm, il prezzo di partenza dello smartphone sarebbe stato ancora più alto.

Al netto del SoC, dunque, il prossimo Xiaomi 12 Lite potrebbe migliorare sotto molti aspetti lo smartphone di cui raccoglierà l’eredità, mantenendo un po’ il suo punto forte e migliorando sul comparto fotografico, sulla tecnologia di ricarica e sul display.

Scheda tecnica (presunta)

Display: AMOLED da 6,55” FHD+ con refresh rate a 120 Hz

da con refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 778G con GPU Adreno 642L

con GPU Memoria RAM: 8 GB (potrebbe arrivare anche in versione con 6 GB )

(potrebbe arrivare anche in versione con ) Spazio di archiviazione: 128 GB (potrebbe arrivare anche in versione con 256 GB )

(potrebbe arrivare anche in versione con ) Tripla fotocamera posteriore: Sensore principale da 108 MP con OIS (o da 64 MP con OIS) Sensore ultra-grandangolare da 8 MP Sensore macro da 5 MP

fotocamera posteriore: Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili: 5G /4G/3G/2G

/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.x , GPS, NFC, USB Type-C

, , GPS, NFC, USB Type-C Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 4500 mAh con ricarica rapida a 67 W

con ricarica rapida a Software: MIUI 13 basata su Android 12

Non vi è ancora una finestra di lancio certa per lo Xiaomi 12 Lite ma vi è molta curiosità di conoscere questo smartphone che andrebbe a ravvivare una fascia di mercato che, tutt’ora, è ancora dominata dai medio-gamma del 2021.

