A un mese dai preordini di Google Pixel Buds Pro e 6a, ecco un nuovo hands-on

Annunciati ufficialmente lo scorso 11 maggio durante il keynote del Google I/O 2022, lo smartphone di fascia media Google Pixel 6a e le nuove cuffie true wireless Google Pixel Buds Pro sono sempre più vicini all’approdo sul mercato e, per ingannare l’attesa, ecco spuntare l’ennesimo video hands-on dello smartphone, oltre a qualche informazione sulle cover ufficiali che lo affiancheranno.

Google Pixel 6a si mostra ancora

Google Pixel 6a non è esattamente uno smartphone rivoluzionario, ma ha comunque attirato l’attenzione degli appassionati, con particolare riferimento a quelli dei dispositivi di Google. Pixel 6a mostra un evidente family feeling con i top di gamma della serie Pixel 6, ma anticipa anche alcune soluzioni che vedremo tra qualche mese sui Google Pixel 7.

Il design del dispositivo, così come la sua dotazione tecnica, sono note da maggio, tuttavia sono ancora pochissime le persone che hanno avuto modo di toccarlo con mano, anche se nel frattempo sono stati condivisi in rete numerosi video unboxing e hands-on, l’ultimo dei quali risale giusto a pochi giorni fa.

Questo nuovo video arriva dalla Malesia, dove è presente un rivenditore. I dettagli mostrati sono diversi e comprendono un test del sensore di impronte digitali integrato sotto al display, una prova degli speaker di sistema, la mancata disponibilità allo stato attuale della nuova funzione di modifica del colore degli oggetti parte di Magic Eraser, il benchmark AnTuTu (con punteggio finale di 703376).

Per maggiori dettagli, vi lasciamo alla visione del video.

Google Pixel 6a: ecco le cover ufficiali, niente di nuovo (purtroppo)

In tempi non sospetti, il colosso di Mountain View era stato duramente criticato da molti utenti per la qualità scadente delle cover ufficiali in plastica, non adeguata al prezzo richiesto (niente a che vedere con la cover che abbiamo testato nei giorni scorsi).

Purtroppo, le critiche non sembrano aver sortito l’effetto sperato: il noto leaker Max Jambor ha pubblicato su Twitter le immagini delle presunte cover ufficiali di Google Pixel 6a e, come potete vedere dalle immagini riportate di seguito, non sono altro che le solite cover in plastica semitrasparente recentemente bocciate da tanti acquirenti. Le immagini mostrano due colorazioni, ma ce ne sarà una per ogni colorazione ufficiale dello smartphone. L’impatto visivo non sarà affatto sgradevole, resta da capire se Google abbia fatto qualcosa per migliorarne la qualità, ma appare altamente improbabile.

Previous Next Fullscreen

Insomma, ancora una volta non sembra che Big G voglia riproporre le bellissime e apprezzate cover in tessuto, che sicuramente gli utenti Pixel riaccoglierebbero a braccia aperte.

Google Pixel 6a e Buds Pro: meno di un mese ai preordini

L’approdo sul mercato di Google Pixel 6a e Google Pixel Buds Pro è sempre più vicino e Big G ha voluto ricordarlo con un post su Instagram: all’apertura dei preordini manca ormai meno di un mese, visto che la data indicata è quella del 21 luglio 2022, con disponibilità — per lo smartphone — dal 28 luglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Made by Google (@madebygoogle)

Per ingannare l’attesa, vi ricordiamo la scheda tecnica di Google Pixel 6a:

Dimensioni: 152,16 x 71,8 x 8,85 mm

Peso: 170 grammi

Display: gOLED da 6,1” FHD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate a 60 Hz

SoC: Google Tensor GS101 (5 nm, octa-core @ 2,8 GHz) con GPU Mali-G78 MP20

Memoria RAM: 6 GB (LPDDR4X)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2)

Fotocamera posteriore: doppia Sensore principale Sony IMX363 da 12,2 MP (f/1.7) con dual pixel PDAF, OIS Sensore ultra-grandangolare Sony IMX386 da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 114°

Fotocamera anteriore: sensore Sony IMX355 da 8 MP (f/2.0)

Audio: speaker stereo, no jack audio da 3,5 mm

Rete mobile: Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G (SA/NSA, mmWave su alcuni mercati), Dual 4G VoLTE

Connettività: Wi-Fi 6E (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (solo L1), NFC, USB Type-C 3.1

Lettore delle impronte digitali: ottico, sotto al display

Batteria: 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 18 W

Sistema operativo: Android 12.

Lo smartphone arriverà sul mercato con Android 12, ma sarà in prima linea per ricevere Android 13 non appena disponibile e potrà poi beneficiare di un supporto software di ben cinque anni. Il suo approdo sul mercato italiano è già stato confermato: il prezzo di listino sarà di 459 euro, l’unico taglio di memoria sarà quello con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e le colorazioni disponibili saranno le tre Verde Salvia, Grigio chiaro e Grigio antracite.

Ed ecco quella delle Google Pixel Buds Pro:

Dimensioni cuffia: 23,72 x 22,03 x 22,33 mm

Peso cuffia: 6,2 grammi

Dimensioni custodia: 50 x 63,2 x 25 mm

Peso custodia: 62,4 grammi (con auricolari inclusi)

Driver dinamici custom da 11 mm

Caratteristiche audio: ANC (Cancellazione attiva del rumore) Modalità trasparenza Equalizzazione del volume Gestione attiva della pressione intra-auricolare

Acquisizione vocale: ogni cuffia è dotata di tre microfoni, un “voice accelerometer” e delle cover anti-vento

Sensoristica delle cuffie: Sensori capacitivi (tap e swipe) per musica, chiamate e controlli dell’Assistente Sensore di prossimità a infrarossi (rileva quando le cuffie vengono indossate per mettere automaticamente play e pausa) Accelerometro e giroscopio per rilevare i movimenti

Sensoristica della custodia di ricarica: sensore dell’effetto hall (rileva apertura e chiusura)

Certificazione cuffie: IPX4 (resistenza ad acqua e sudore)

Certificazione custodia: IPX2 (resistenza all’acqua)

Connettività: Bluetooth 5.0

Autonomia: 11 ore in riproduzione continua senza ANC, con una singola ricarica 7 ore in riproduzione continua con ANC, con una singola ricarica 31 ore in riproduzione continua con ANC, sfruttando anche la custodia di ricarica

Ricarica: wireless (Qi) e tramite USB Type-C

Le colorazioni disponibili saranno Grigio antracite, Grigio fumo, Corallo e Verde cedro, mentre il prezzo di listino ammonta a 219 euro.