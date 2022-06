Esattamente come previsto POCO ha presentato oggi in un evento streaming globale due nuovi smartphone Android, protagonisti di numerose indiscrezioni durante le scorse settimane. Esatto, avete indovinato, si tratta proprio di POCO F4 e di POCO X4 GT: andiamo insieme a scoprire tutti i dettagli, dando uno sguardo alle specifiche tecniche, alle funzionalità, al design e ovviamente ai prezzi e alle disponibilità per il mercato italiano dei nuovi attesi prodotti.

POCO F4 e POCO X4 GT ufficiali con refresh rate fino a 144 Hz e connettività 5G: ecco tutte le specifiche e le funzionalità

Secondo l’azienda, POCO F4 è dotato di tutti i punti di forza di uno smartphone della categoria flagship, tra i quali spicca il SoC Qualcomm Snapdragon 870. POCO X4 GT vuole essere un campione di velocità a un prezzo accessibile, con prestazioni efficienti per tutte le esigenze, anche quelle dei giocatori, grazie al SoC MediaTek Dimensity 8100.

“I prodotti POCO di categoria flagship hanno sempre offerto performance best-in-class su tutti i fronti, e con il lancio di POCO F4 e POCO X4 GT siamo sicuri di aver centrato ancora una volta l’obiettivo. Siamo davvero felici di avere a bordo i chipset Snapdragon 870 e MediaTek Dimensity 8100“, ha dichiarato Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global. “Soddisfare gli standard più elevati per un’esperienza di intrattenimento di altissima qualità, mantenendo al tempo stesso un prezzo competitivo, questo è l’approccio che riassume l’esperienza POCO di categoria flagship.”

POCO F4

Iniziamo da POCO F4, uno smartphone che punta molto sul SoC Qualcomm Snapdragon 870 (che in questo caso si spinge fino a 3,2 GHz di clock) a 7 nm con supporto alla connettività 5G. Le performance vengono “contenute” grazie alla presenza di una camera di vapore di 3,112 mm² e dall’adozione della LiquidCool Technology 2.0. Al fianco del chipset prendono posto 6 o 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Il display è un AMOLED E4 da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+, con un refresh rate di 120 Hz, un touch sampling rate di 360 Hz per una bassa latenza e un picco di luminosità di 1300 nit per un’ottima visualizzazione anche sotto il sole.

Il comparto fotografico vede protagonista una tripla fotocamera posteriore che per la prima volta include la stabilizzazione ottica (OIS) su un sensore principale da 64 MP. Questo contribuisce a offrire scatti nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Completano il quadro un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP, oltre a una fotocamera anteriore da 20 MP per i selfie (anche panoramici). Tra le modalità offerte abbiamo la modalità notturna, AI Skyscaping 4.0 e AI Erase 2.0.

POCO F4 è il modello più sottile della linea di prodotti del marchio realizzati fino a oggi. Nonostante questo integra doppi altoparlanti certificati Dolby Atmos, che aggiungono un suono chiaro e dinamico a un’esperienza immersiva. La batteria è da 4500 mAh e promette fino a 10 ore di gioco consecutive, 21 ore di riproduzione video o 119 ore di riproduzione musicale. Supporta la ricarica rapida cablata da 67 W, che impiega 38 minuti per ricaricare fino al 100% lo smartphone anche grazie alla tecnologia Middle Middle Tab (MMT), un metodo di ricarica che fa circolare le correnti elettriche in due direzioni per migliorare la velocità e la stabilità mantenendo prestazioni di alto livello per periodi di tempo più lunghi.

Ecco la scheda tecnica completa di POCO F4:

display AMOLED E4 20:9 da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080) con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1300 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 870 con CPU octa-core

6 o 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (f/1.79) con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e uno macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 20 MP (f/2.0)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C

sensore d’impronte laterale, speaker stereo Dolby Atmos

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

Android 12 con MIUI 13 for POCO

dimensioni: 163,2 x 75,95 x 7,7 mm, peso di 195 g

POCO X4 GT

POCO X4 GT è dotato del SoC MediaTek Dimensity 8100 a 5 nm firmato TSMC, che garantisce performance di livello con bassi consumi energetici. Anche in questo caso abbiamo RAM LPDDR5 (8 GB), una memoria interna UFS 3.1 (da 128 o da 256 GB) e il sistema di raffreddamento LiquidCool Technology 2.0, che mantiene il chipset fresco e garantisce prestazioni senza cali.

Lo smartphone integra un display LCD con aspect ratio di 20,5:9, che contribuisce a renderlo più maneggevole per gli utenti. Si tratta del primo LCD True Display di POCO: il pannello è un IPS da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 144 Hz, un miliardo di colori, supporto alla gamma di colori DCI-P3, una temperatura colore che si adatta alle condizioni di illuminazione e la possibilità di ridurre fino al 30% la luce blu per maggiore comfort visivo.

POCO X4 GT offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, e una fotocamera anteriore da 16 MP integrata con un foro nello schermo. A disposizione la registrazione 4K, 19 modelli di vlog preinstallati e la funzione “Bozze”. Non mancano gli altoparlanti stereo Dolby Atmos, per una maggiore immersione all’interno dei contenuti multimediali.

La batteria del dispositivo è da 5080 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 67 W: secondo la casa ci vogliono 46 minuti per una ricarica completa, mentre bastano 6 minuti per raggiungere il 25%. La tecnologia Middle Middle Tab (MMT), già nominata più su, rende possibile giocare per più di 90 minuti dopo una ricarica di 10 minuti.

Ecco la scheda tecnica completa di POCO X4 GT:

display LCD IPS 20,5:9 da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ (2460 x 1080) con refresh rate fino a 144 Hz e luminosità fino a 650 nit

SoC MediaTek Dimensity 8100 a 5 nm con GPU Mali-G610

6 o 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (f/1.9), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, FoV 120°) e macro da 2 MP (f/2.45)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C

sensore d’impronte laterale, speaker stereo Dolby Atmos

batteria da 5080 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

Android 12 con MIUI 13 for POCO

dimensioni: 163,64 x 74,29 x 8,87 mm, peso di 200 g

Prezzi e uscita di POCO F4 e POCO X4 GT

POCO F4 sarà disponibile all’acquisto dal 27 giugno 2022 nelle colorazioni Night Black, Moonlight Silver e Nebula Green ai seguenti prezzi consigliati:

6-128 GB a 399,90 euro sul sito ufficiale

sul sito ufficiale 8-256 GB a 449,90 euro sul sito ufficiale o su Amazon

La versione 6-128 GB sarà disponibile al prezzo scontato di 349,90 euro sul sito ufficiale per i primi cinque giorni di commercializzazione, a partire dalle ore 13:00 del 27 giugno fino alle 12:59 del 2 luglio. Discorso simile per quella 8-256 GB, che sarà scontata su Amazon nello stesso periodo di tempo al prezzo di 399,90 euro.

POCO X4 GT sarà disponibile nelle colorazioni Silver, Black e Blue a partire dal 4 luglio 2022 ai seguenti prezzi consigliati, sia sul sito ufficiale sia su Amazon:

6-128 GB a 379,90 euro

8-256 GB a 429,90 euro

Anche in questo caso sono previsti prezzi Early Bird: la versione 6-128 GB sarà acquistabile sul sito ufficiale e su Amazon dalle 13:00 del 4 luglio alle 12:59 del 9 luglio alla cifra scontata di 299,90 euro; quella 8-256 GB sarà disponibile con le stesse tempistiche al prezzo di 349,90 euro. Si tratta dunque di ben 80 euro di sconto per i primi acquirenti.

POCO mette a disposizione un servizio post-vendita premium per i suoi nuovi smartphone Android, che include una riparazione gratuita dello schermo durante i primi sei mesi dall’acquisto.

