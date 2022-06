Continuano a susseguirsi in Rete le anticipazioni relative alla prossima generazione di smartphone pieghevoli di Samsung: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy Z Flip4 e Samsung Galaxy Z Fold4.

Anche per Samsung Galaxy Z Flip4 ci sarà una Bespoke Edition

Così com’è avvenuto lo scorso anno per Samsung Galaxy Z Flip3, anche per la nuova generazione di smartphone pieghevole il colosso coreano ha in progetto di lanciare una speciale Bespoke Edition.

E, stando a quanto si apprende, gli utenti avranno più combinazioni tra le quali scegliere mentre la commercializzazione di questa speciale versione dovrebbe riguardare più mercati (l’attuale generazione è limitata ad Australia, Canada, Corea del Sud, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti).

Chi sceglierà di acquistare Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition dovrebbe avere molte più combinazioni possibili rispetto alle 49 di Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition per i pannelli superiore e inferiore dello smartphone.

In sostanza, gli utenti avranno l’imbarazzo della scelta.

Confermato l’aspect ratio del display esterno di Samsung Galaxy Z Fold4

Passando all’altro smartphone pieghevole che Samsung si prepara a lanciare sul mercato, pare che il suo display esterno si caratterizzerà per un aspect ratio in 23:9 (quello di Samsung Galaxy Z Fold3 è in 24,5:9).

Ovviamente c’è da tenere presente che ci muoviamo nel campo delle indiscrezioni e per avere una conferma sarà necessario attendere informazioni ufficiali da parte del produttore o l’evento di lancio.

Sulla base di quanto è emerso sino a questo momento, lo schermo pieghevole interno di Samsung Galaxy Z Fold4 dovrebbe essere più largo di quello del suo predecessore mentre il display esterno dovrebbe avere una risoluzione di 2.048 x 793 pixel.

Ricordiamo che il colosso coreano dovrebbe presentare ufficialmente la sua prossima generazione di smartphone pieghevoli nel corso di agosto, in modo da poterli fare arrivare sul mercato nel giro di qualche settimana.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung del mese