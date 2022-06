ASUS ROG (Republic of Gamers) ha appena annunciato l’evento virtuale ROG Phone 6: For Those Who Dare, previsto per martedì 5 luglio 2022, in occasione del quale svelerà al mondo il prossimo smartphone da gaming top di gamma della casa.

Il nuovo ROG Phone 6 sarà caratterizzato da un design futuristico e sarà dotato di avanzate tecnologie di raffreddamento che terranno a bada il nuovo SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, per garantire ai gamer prestazioni sempre al top.

Il ROG Phone 6 di ASUS arriverà il prossimo 5 luglio

Come anticipato in apertura, il produttore taiwanese ASUS ha annunciato l’evento virtuale ROG Phone 6: For Those Who Dare con il quale svelerà al mondo la sua ultima creazione, uno smartphone da gaming dotato di specifiche e accorgimenti di assoluto livello.

Il ROG Phone 6, caratterizzato da un design totalmente rinnovato (a gennaio erano trapelati alcuni bozzetti dello smartphone), sarà infatti il primo smartphone da gaming a portare sul mercato il nuovissimo SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, tenuto a bada da un nuovo sistema di raffreddamento che permetterà ai videogiocatori di tirare fuori la massima prestazione in ogni momento della sessione di gioco.

Lo smartphone sarà inoltre dotato di un display ultra-fluido con frequenza di aggiornamento a 165 Hz (molto probabilmente si tratterà di un pannello AMOLED, come da tradizione), un’ottima notizia per tutti i videogiocatori da smartphone che potrebbero godere di un vantaggio competitivo.

Sebbene siano solo queste le specifiche ufficialmente confermate dalla stessa ASUS, recenti indiscrezioni suggeriscono che lo smartphone, successore del ROG Phone 5s Pro presentato nel 2021, potrà disporre di ben 18 GB di memoria RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione.

Sebbene il comparto fotografico non sia tra le caratteristiche più importanti in uno smartphone da gaming, ROG Phone 6, alla stregua del predecessore, dovrebbe ospitare tre fotocamere posteriori. Appare scontato, invece, che lo smartphone arrivi con a bordo la classica interfaccia personalizzata ROG UI basata, immaginiamo, su Android 12.

I dettagli dell’evento di presentazione

L’evento di presentazione del nuovo smartphone, dal titolo eloquente ROG Phone 6: For Those Who Dare, si svolgerà, esclusivamente online, martedì 5 luglio 2022 alle 14:00 (ore italiane).

Oltre ad annunciare lo smartphone da gaming per eccellenza, la Repubblica dei videogiocatori di ASUS annuncerà nuovi accessori e nuove cuffie da gaming. Inoltre, l’evento sarà un’occasione per assistere a uno showmatch in cui diversi influencer si sfideranno tra loro per testare le performance della nuova serie ROG Phone 6. Per maggiori informazioni o per partecipare all’evento, ASUS ha creato un portale ad hoc in cui è possibile registrarsi, raggiungibile tramite questo link.

All’inizio dell’anno era trapelata un’indiscrezione secondo cui ASUS avrebbe presentato un ROG Phone 6 e un ROG Phone 6 Pro: basterà attendere poco più di un mese per scoprire se ci saranno sorprese o meno.

