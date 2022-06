Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, ossia la nuova generazione di smartwatch del colosso coreano.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, per la seconda generazione di orologi basati su Wear OS 3 il produttore ha in programma di eliminare il modello “Classic” e sostituirlo con una variante Pro, caratterizzata dall’assenza di una lunetta che ruota.

Ecco i presunti colori di Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro

Nelle scorse ore il solito evleaks ha condiviso su Twitter la seguente immagine che ci permette di scoprire quelle che dovrebbero essere le colorazioni che Samsung ha in programma di adottare per i suoi nuovi smartwatch:

Iniziando da Samsung Galaxy Watch5 (nome in codice Heart), lo smartwatch dovrebbe essere commercializzato in due taglie (Large e Small) e le colorazioni disponibili dovrebbero essere almeno tre per la variante grande (ossia Graphite, Sapphire e Silver) e altrettante per quella piccola (ossia Graphite, Pink Gold e Silver).

Meno possibilità di scelta dovrebbero avere gli utenti intenzionati ad acquistare Samsung Galaxy Watch5 Pro (nome in codice Project X), che dovrebbe essere disponibile in una sola taglia (Large) e in due colorazioni (ossia Black Titanium e Gray Titanium).

A tal proposito, la schermata pubblicata da evleaks sembra confermare le voci secondo cui la variante Pro della prossima generazione di smartwatch di Samsung sarà realizzata con materiali premium, come il titanio e il vetro zaffiro.

Al momento non vi sono informazioni certe su quando sarà lanciata la serie Samsung Galaxy Watch5 ma sono in tanti ad essere sicuri che il colosso coreano sfrutterà l’evento di presentazione di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 (che dovrebbe essere in programma per agosto). Staremo a vedere.

* * * Nella foto in alto Samsung Galaxy Watch4 Classic

