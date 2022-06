Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni relative alla serie Samsung Galaxy Watch5, la nuova generazione di smartwatch del colosso coreano che dovrebbe essere lanciata ufficialmente nel corso dell’estate.

L’ultimo contributo dedicato a chi desidera scoprire tutto ciò che c’è da sapere sulla serie Samsung Galaxy Watch5 arriva da Roland Quandt, che su Twitter ha pubblicato quelli che dovrebbero essere i prezzi a cui saranno venduti i vari modelli (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco i possibili prezzi della serie Samsung Galaxy Watch5

A dire del popolare leaker, il modello “base” dovrebbe essere disponibile in due misure (40 mm e 44 mm) mentre quello “Pro” in una sola misura (45 mm), così come anticipato la scorsa settimana da evleaks.

Iniziando da Samsung Galaxy Watch5, la versione da 40 mm solo Bluetooth in Europa dovrebbe essere venduta a 300 euro mentre quella con connettività LTE dovrebbe essere venduta a 350 euro. Per entrambi i modelli il produttore dovrebbe avere in programma tre colorazioni (ossia Pink Gold, Gray e Silver).

Il modello da 44 mm, invece, dovrebbe essere venduto a 350 euro in versione solo Bluetooth e a 400 euro in versione con connettività LTE. Per entrambi gli smartwatch Samsung avrebbe in progetto tre colorazioni (ossia Blue, Gray e Silver).

Passando al modello più costoso, ossia Samsung Galaxy Watch5 Pro, il prezzo della versione solo Bluetooth dovrebbe essere di 490 euro mentre quella con connettività LTE dovrebbe essere venduta a 540 euro. Per entrambe le versioni il colosso coreano avrebbe in programma di lanciare solo due colorazioni (ossia Black e Titanium).

Roland Quandt ci tiene a precisare che questi sono i prezzi consigliati e le tasse applicate nei vari Paesi potrebbero comportare anche delle notevoli differenze.

Ad ogni modo, nel caso in cui tali indiscrezioni si dovessero rivelare corrette, i nuovi smartwatch di Samsung si andranno a posizionare nella fascia alta del mercato, pronti a competere con Apple Watch.

Per la presentazione ufficiale probabilmente ci sarà da attendere sino all’inizio di agosto. Staremo a vedere.

* * * Nell’immagine di copertina il Samsung Galaxy Watch4 Classic

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS