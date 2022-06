Il Flash Weekend incontra il Samsung Summer Festival: ecco un mare di offerte

Nella giornata di oggi, 17 giugno 2022, Samsung ha deciso di rilanciare la solita iniziativa promozionale Flash Weekend, tuttavia questa volta non è da sola: sullo store online del produttore sudcoreano, è disponibile il Samsung Summer Festival e la somma delle due promozioni restituisce una lista particolarmente lunga di offerte sui migliori prodotti del brand.

Flash Weekend e Samsung Summer Festival: dettagli delle promozioni

Alla luce della natura particolarmente articolata delle promozioni attualmente attive sullo store online di Samsung, è opportuno fare qualche chiarimento prima di passare a vedere le offerte vere e proprie.

Partiamo dal Flash Weekend, che, come si evince dal nome, avrà durata molto limitata: attiva da oggi, 17 giugno, la promozione si concluderà alle ore 23.59 del 20 giugno prossimo. Il Flash Weekend permette di ottenere sconti fino al 15% su prodotti Samsung di varie categorie mediante l’applicazione del codice SUMMER. In aggiunta a questo, i clienti possono completare ora i propri acquisti e iniziare a pagarli da ottobre, rateizzando il pagamento in 10, 20 o 30 rate a tasso zero.

Il Samsung Summer Festival è nettamente più intricato, ma offre anche maggiori possibilità di risparmio. In primo luogo, tutti gli ordini di importo minimo di 599 euro danno diritto ad un voucher da 250 euro da spendere sullo store entro settembre 2022. Secondariamente, fino al 30 giugno è prevista la possibilità di comporre un bundle: acquistando due prodotti, si ha diritto al 15% di sconto; acquistandone tre, lo sconto sale al 20%. Lo sconto vale anche in caso di acquisto di prodotti della stessa categoria e già in promozione.

Offerte Flash Weekend e Samsung Summer Festival

Come di consueto, in questa sede verranno prese in esame unicamente le offerte per prodotti mobile, vale a dire smartphone e tablet; tuttavia le promozioni di Samsung toccano anche smart TV, monitor ed elettrodomestici. A questo proposito, vi ricordiamo che fino al 27 giugno il codice sconto SUMMER permetterà di ottenere:

il 15% di sconto extra sui prodotti TV, Proiettori e Soundbar;

il 15% di sconto extra sui prodotti della categoria Informatica;

il 10% di sconto extra sui prodotti della categoria Elettrodomestici.

Detto questo, passiamo alle offerte di nostro precipuo interesse, ricordandovi che i prezzi di seguito riportati sono già comprensivi dello sconto con codice SUMMER (ove disponibile):

Per maggiori dettagli, per tutte le offerte delle iniziative promozionali in argomento e per tutte le altre offerte attualmente disponibili sullo store online si Samsung, potete fare riferimento la pagina linkata di seguito:

Offerte Flash Weekend e Samsung Summer Festival su Samsung.com