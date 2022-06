Dopo la carrellata di aggiornamenti di ieri, Samsung non sembra voler prendere fiato in queste calde giornate pre-estive e rilascia altre novità per diversi suoi smartphone Android. Più precisamente parliamo di Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy A32 5G, Samsung Galaxy M33 5G, Samsung Galaxy Note 10 Lite e Samsung Galaxy Xcover 5. Ad accompagnare il produttore sud-coreano c’è Xiaomi, che rilascia un update per il suo Xiaomi Mi 10, ma anche OnePlus con novità per il suo Nord 2 5G. Andiamo a scoprire tutti i cambiamenti.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21 FE e Galaxy A52s 5G

Iniziamo da Samsung Galaxy S21 FE, che a distanza di qualche settimana dai fratelli “maggiori” della serie S21 inizia a ricevere le patch di sicurezza di giugno 2022. Si parte dalla Thailandia, ma nel giro di qualche giorno la distribuzione dovrebbe raggiungere molti altri Paesi, anche in Europa. Il changelog è piuttosto vago, come spesso capita, e cita soltanto i miglioramenti di sicurezza e alla stabilità generale del sistema. Il firmware è il G990EXXU2CVF1.

Come abbiamo visto, le patch di giugno rilasciate da Samsung correggono più di 60 vulnerabilità all’interno del sistema operativo, tra le quali quelle relative a Bluetooth, Wi-Fi e account Samsung.

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy A52s 5G, uno degli smartphone di fascia media più popolari sul mercato. Anche per quest’ultimo sono in rollout le patch di sicurezza di giugno 2022, stavolta persino in Italia. Il firmware è il A528BXXS1CVF1 e non sembra includere altre novità, se non i “soliti” generici perfezionamenti di stabilità. Si rimane sempre su Android 12, arrivato qualche mese fa: per il dispositivo si tratta ancora della prima major release del robottino dopo il lancio con Android 11 (dovrebbero arrivarne altre due, Android 13 e Android 14).

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A32 5G, Galaxy M33 5G e Galaxy Note 10 Lite

Restiamo sulla fascia media con Samsung Galaxy A32 5G e Galaxy M33 5G, che si stanno aggiornando alle patch di sicurezza di giugno 2022: per il primo è in distribuzione il firmware A326KKSU3BVF1 a partire dalla Corea del Sud, per il secondo c’è il firmware M336BXXU2AVF2 e si inizia da Russia e Ucraina.

Non sembrano esserci ulteriori novità, oltre alla correzione di più di 60 vulnerabilità integrate nelle ultime patch di sicurezza. Per Galaxy M33 5G si tratta di uno dei primi aggiornamenti dopo il lancio sul mercato europeo avvenuto qualche mese fa.

Novità in arrivo anche per Samsung Galaxy Note 10 Lite, che segue i “fratelli” maggiori Galaxy Note 10 e Note 10+ e si aggiorna con le patch di sicurezza di giugno 2022. La versione in distribuzione è la N770FXXU8GVF2 e sembra essere partita dalla Francia con le correzioni descritte più su.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Xcover 5

Novità più importanti per Samsung Galaxy Xcover 5, che si sta finalmente aggiornando ad Android 12 con la One UI 4.1 in diversi Paesi europei. Il firmware in arrivo è il G525FXXU5BVE5 e integra le patch di sicurezza di maggio 2022.

L’ultima versione del robottino porta con sé un rinnovamento generale dell’interfaccia e delle app di sistema, ma anche maggiori possibilità di personalizzazione (con la tavolozza colori e non solo), nuovi widget, una migliorata modalità Notte, gli indicatori durante l’utilizzo di microfono e fotocamera, la Privacy Dashboard per il controllo e la gestione dei permessi, novità per la Fotocamera e tanto altro.

Novità aggiornamento Xiaomi Mi 10

Cambiamo marchio perché è in distribuzione un nuovo aggiornamento pure per Xiaomi Mi 10. Lo smartphone della casa cinese sta ricevendo le patch di sicurezza di giugno 2022 con la versione global V13.0.5.0.SJBMIXM, che richiede un download di poco meno di 1 GB.

Al di là delle suddette correzioni di sicurezza, l’update della MIUI 13 va a risolvere alcuni bug minori riscontrati in questi mesi, ma purtroppo non abbiamo un changelog più dettagliato.

Novità aggiornamento OnePlus Nord 2 5G

Chiudiamo questa serie di aggiornamenti con OnePlus Nord 2 5G, che sta ricevendo le patch di sicurezza di giugno 2022 in Europa con la versione A.21. C’è però una sorpresa: nonostante la casa cinese avesse avviato il rollout di Android 12 e della OxygenOS 12 a fine maggio, il nuovo firmware è ancora basato su OxygenOS 11.

Se ve ne state chiedendo il motivo, sappiate che è OnePlus stessa a chiarire le cose: “La versione OxygenOS 12 è ancora in fase di rollout graduale” e “stiamo rilasciando questa build per fornire un’esperienza utente più stabile per chi è ancora alla OxygenOS 11″. Logicamente non sono state integrate ulteriori novità di rilievo.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A52s 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Xcover 5, Xiaomi Mi 10 e OnePlus Nord 2 5G

Non tutti gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero aver raggiunto l’Italia in questo momento, ma potete comunque fare un tentativo per verificarne l’arrivo via OTA. Per aggiornare Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A52s 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy Note 10 Lite e Galaxy Xcover 5 potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Discorso simile per aggiornare Xiaomi Mi 10 e OnePlus Nord 2 5G: per il primo potete recarvi in “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“, per il secondo in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

