Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta per i dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.13.14.

Le novità della versione 2.22.13.14 di WhatsApp Beta per Android

Dopo aver introdotto la possibilità di filtrare le chat non lette su WhatsApp Desktop beta, gli sviluppatori di questo servizio di messaggistica stanno ora implementando la medesima funzionalità anche nella versione beta dedicata ai dispositivi Android (seppur con qualche differenza).

Il filtro per le conversazioni non lette è disponibile soltanto quando si desidera cercare chat e messaggi e consente agli utenti di visualizzare un elenco di tutte le conversazioni che contengono messaggi non letti (mentre nel client desktop è posizionato accanto alla barra di ricerca).

Pare che allo stato attuale tale nuova funzionalità sia stata messa a disposizione solo di una parte degli utenti beta ma con le prossime release dovrebbe essere resa disponibile anche per tutti gli altri. Resta da capire quanto tempo sarà necessario attendere prima che tale filtro venga implementato in una versione stabile dell’applicazione.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.13.14 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata a tale release seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp