Nelle scorse ore sono trapelati i render e le specifiche complete del Samsung Galaxy XCover6 Pro, un inedito rugged phone Android che, vista la completezza delle informazioni, potrebbe arrivare sul mercato molto presto.

Sembra che Samsung abbia deciso di dotare il prossimo smartphone rugged di alcune specifiche tecniche molto interessanti, probabilmente con l’obiettivo di fare la voce grossa all’interno di un segmento del mercato dominato dai cinesoni.

Snapdragon 778G e zero fotocamere inutili: Galaxy XCover6 Pro baderà al sodo

Samsung è indubbiamente uno dei produttori che, con le sue gamme, riesce al meglio a coprire qualsiasi fascia del mercato degli smartphone Android, spaziando dai dispositivi di fascia bassa a quelli di fascia medium premium, senza dimenticare gli smartphone pieghevoli o quelli rugged.

Per quest’ultima categoria, il produttore sudcoreano ha, all’interno del suo portfolio prodotti, la gamma Galaxy XCover che dovrebbe presto arricchirsi di un nuovo smartphone: Samsung Galaxy XCover6 Pro; si tratta di uno smartphone senza fronzoli, che si dovrebbe affidarsi a specifiche tecniche abbastanza collaudate (e di assoluto rilievo) dalla stessa Samsung.

Stando a quanto riportato dal portale GizNext, infatti, il Samsung Galaxy XCover6 Pro sarà spinto dallo Snapdragon 778G di Qualcomm, coadiuvato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, una soluzione che potrebbe rendere lo smartphone compatibile con le reti 5G oltre ad essere una scelta rivelatasi vincente per il produttore sudcoreano con il Galaxy A52s 5G (qui la nostra recensione).

Il display dovrebbe essere un pannello TFT LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2408 pixel) e refresh rate classico a 60 Hz con fotocamera anteriore da 13 megapixel incastonata in un notch a goccia (quello che Samsung indica come Infinity-U).

Il comparto fotografico principale, costituito da una doppia fotocamera, dovrebbe ospitare un sensore principale da 50 megapixel accoppiato ad un sensore ultra-grandangolare da 8 o 12 megapixel: non dovrebbero esserci i soliti sensori inutili, per fortuna. Tra le altre specifiche tecniche, Samsung Galaxy XCover6 Pro dovrebbe contare su una batteria da 4050 mAh (non sono però trapelate informazioni sulla tecnologia di ricarica) e dovrebbe arrivare con a bordo con la completissima One UI 4.1 basata su Android 12.

Scheda tecnica (trapelata)

Dimensioni: 169 x 80 x 10 mm

x x Peso: 235 grammi

Display: TFT LCD da 6,6” con risoluzione FHD+ e notch a goccia

da con risoluzione e notch a goccia SoC: Qualcomm Snapdragon 778G con GPU Adreno 642L

con GPU Memoria RAM: 6 GB

Spazio di archiviazione: 128 GB

Fotocamera anteriore: 13 MP

Doppia fotocamera posteriore: 50 MP (principale) + 8 o 12 MP (ultra-grandangolare)

fotocamera posteriore: (principale) + o (ultra-grandangolare) Certificazione: IP68

Batteria: 4050 mAh

Sistema operativo: One UI 4.1 basata su Android 12

Samsung Galaxy XCover 6 Pro: ecco come sarà

Una volta che abbiamo analizzato la presunta (e probabile) scheda tecnica di Samsung Galaxy XCover6 Pro, andiamo ad analizzare i render che ci forniscono indicazioni piuttosto precise sul design del prossimo smartphone rugged del produttore sudcoreano.

I render, realizzati in collaborazione tra il portale GizNext e il noto leaker Onleaks, ci mostrano uno smartphone Android dal design abbastanza scontato con parte anteriore caratterizzata dall’ampio display e cornici piuttosto pronunciate. I quattro angoli appaiono rinforzati.

Sul lato destro troviamo il bilanciare del volume e il tasto di accensione-spegnimento, mentre sul bordo sinistro è presente un ulteriore tasto, contornato di rosso, del quale non si conosce la funzionalità. La parte inferiore presenta la porta USB Type-C, il primo microfono e una griglia per lo speaker principale, mentre la parte superiore presenta il jack audio da 3,5 mm, il secondo microfono e un ulteriore tasto dalla funzionalità sconosciuta (forse per l’assistente digitale).

Il Samsung Galaxy XCover6 Pro dovrebbe essere realizzato in plastica dura e il pannello posteriore, che presenta una particolare texture, ospita il comparto fotografico doppio con i due sensori posti verticalmente. Di profilo, lo smartphone appare molto spesso (10 mm) ma anche il resto delle dimensioni (169 x 80 mm) e il peso (235 grammi) sono piuttosto generosi. Non mancherà di certo la certificazione IP68, sintomo della resistenza contro acqua e polvere.

Il Samsung Galaxy XCover6 Pro dovrebbe arrivare sul mercato molto presto, già nelle prossime settimane, e potrebbe essere collocato nella fascia medio-alta all’interno del segmento dei rugged-phone.

