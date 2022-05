Nelle prime ore di oggi, 18 maggio 2022, HONOR ha confermato ufficialmente la data della conferenza di presentazione in terra cinese della nuova serie HONOR 70, che andrà ad arricchire e completare ulteriormente la rinnovata line-up del produttore.

La nuova serie concluderà un ciclo di due mesi carico di novità per il brand, che ad inizio aprile ha ufficializzato HONOR Play 6T e 6T Pro, una settimana più tardi ha portato sul mercato italiano HONOR X8, seguito da HONOR X7 nei primi giorni di maggio, da HONOR Play 30 una settimana più tardi e dall’ufficialità di HONOR Magic4 Lite 5G e HONOR Magic4 Lite 4G in Italia.

Serie HONOR 70: ecco quando arriverà

Ebbene, ci ha pensato direttamente il produttore a rendere nota — a mezzo di un post pubblicato su Weibo — la data di presentazione della nuova serie HONOR 70: la nuova famiglia di smartphone verrà annunciata in Cina lunedì 30 maggio 2022. Nello stesso post è stato inserito anche un breve video teaser che anticipa il peculiare design dei nuovi smartphone di HONOR.

Come potete vedere dalla GIF seguente, la serie HONOR 70, che raccoglierà l’eredità degli HONOR 60 dello scorso anno, riprenderà il doppio ritaglio per le fotocamere posteriori caretteristico dei predecessori. Lato estetico a parte — anche la finitura della cover posteriore attira lo sguardo —, il teaser reca anche una conferma tecnica importante: sarà presente una nuova fotocamera con sensore da 54 MP, grande 1/1,49″ con apertura f/1,9. Insomma, la metà dei megapixel rispetto al modello dello scorso anno, che ne aveva 108, ma un sensore più grande e che si dice essere stato realizzato da Sony proprio per questa serie.

Sul retro si contano tre fotocamere, dunque si può presumere che la seconda sia una ultra-grandangolare e la terza una fotocamera di profondità.

Per quanto riguarda la composizione della line-up, stando a quanto emerso finora dovrebbero esserci: HONOR 70, HONOR 70 Pro e HONOR 70 Pro+.

Le prestazioni della serie dovrebbero essere affidate al nuovo Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, mentre il resto della dotazione tecnica comune dovrebbe comprendere un display OLED da 6,67 pollici a 120 Hz di refresh rate e una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 100 W. Stando al CEO di HONOR, George Zhao, la serie HONOR 70 includerà peculiarità interessanti per design, prestazioni, fotografia, VLOG ed esperienza complessiva.

