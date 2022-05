Dopo lo Snapdragon 8 Gen 1 che ha debuttato sul finire del 2021, Qualcomm ha in cantiere un nuovo SoC di fascia media che riprenderà lo stesso sistema di nomenclatura: lo Snapdragon 7 Gen 1. Come facilmente intuibile dal nome, il nuovo SoC dovrebbe essere l’erede dei vari Snapdragon 7xx arrivati nel corso degli ultimi mesi e utilizzatissimi tra gli smartphone di fascia media.

Le prime indiscrezioni sulle prestazioni del nuovo Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, però, sollevano non pochi dubbi in merito alla bontà del progetto. Il SoC, infatti, rappresenterebbe solo un piccolo passo in avanti in termini di prestazioni rispetto all’apprezzato Snapdragon 778G stando ai primi benchmark su AnTuTu. Non si tratterebbe, quindi, di un vero e proprio salto in avanti generazionale. Il SoC potrebbe essere più lento del rivale firmato MediaTek. Ecco i dettagli:

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1: prestazioni inferiori alle attese secondo i primi benchmark

Il leaker Digital Chat Station ha anticipato alcuni dettagli in merito al futuro Snapdragon 7 Gen 1, la nuova proposta di Qualcomm per la fascia media che adotterà una denominazione in linea con l’attuale top di gamma Snapdragon 8 Gen 1. Stando alle informazioni diffuse in queste ore, il nuovo SoC utilizzerà un processo produttivo a 4 nm con 4 Core Cortex-A710 con clock di 2361 MHz e 4 Core Cortex-A510 con clock di 1804 Mhz.

A gestire il comparto grafico ci sarà una GPU Adreno 662. Le specifiche non ci anticipano particolari dettagli in merito alle reali prestazioni. I primi benchmark (tutti da confermare), invece, ci mostrano quelle che potrebbero essere le capacità del futuro Snapdragon 7 Gen 1.

Stando alle informazioni diffuse in queste ore, basate sui primi prototipi del SoC apparsi su AnTuTu, il nuovo Snapdragon 7 Gen 1 non stupisce particolarmente in termini di performance. La CPU del chipset ha totalizzato circa 170 mila punti nel test di AnTuTu rappresentano solo un leggero passo in avanti rispetto allo Snapdragon 778G, in grado di superare i 160 mila nel test che misura le prestazioni della CPU.

Da notare, inoltre, che i dati preliminari confermano come il nuovo Snapdragon 7 Gen 1, sempre per quanto riguarda le performance della CPU, sia indietro rispetto al Dimensity 8000 di MediaTek che potrebbe rappresentare un diretto concorrente per i prossimi mesi. La proposta di MediaTek, infatti, è in grado di superare i 190 mila punti nel test relativo alla CPU.

Bisogna sottolineare, in ogni caso, che le prime indiscrezioni sui benchmark dello Snapdragon 7 Gen 1 riguardano prototipi. Il SoC, probabilmente, dovrà ancora essere ottimizzato a dovere per poter offrire il livello di performance necessario a soddisfare le esigenze degli utenti e superare la concorrenza, sempre più agguerrita, di MediaTek nella facia media del mercato.

Possiamo aspettarci un debutto del nuovo Snapdragon 7 Gen 1 già nelle prossime settimane.

C’è anche lo Snapdragon 8 Gen 1+

Tra le novità future di casa Qualcomm, per i prossimi mesi, non c’è solo lo Snapdragon 7 Gen 1. L’azienda prepara il lancio anche del nuovo Snapdragon 8 Gen 1+, destinato a diventare il nuovo SoC di riferimento per la fascia alta del mercato Android nel corso della seconda metà del 2022.

Le ultime informazioni sul chipset anticipano un debutto soltanto a partire dal mese di luglio mentre in precedenza era stata ipotizzata una presentazione anticipata a maggio per sopperire ai problemi legati alle prestazioni ed all’efficienza dello Snapdragon 8 Gen 1.

Ricordiamo che la versione Plus del SoC di Qualcomm sarà realizzata da TSMC e non più da Samsung e dovrebbe garantire prestazioni ed efficienza superiori rispetto all’attuale SoC. Maggiori dettagli arriveranno a breve.