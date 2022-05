HONOR annuncia quest’oggi il lancio in Italia di HONOR X7, un nuovo smartphone di fascia media svelato ufficialmente poco più di un mese fa e “anticipato” col lancio di HONOR X8. Si tratta di un prodotto pensato per chi vuole spendere poco, ma non vuole rinunciare a un ampio schermo e a una generosa batteria.

HONOR X7 è disponibile in Italia da oggi

Uno dei punti di forza di HONOR X7 è proprio l’autonomia, favorita dalla batteria da ben 5000 mAh: quest’ultima consente di godere fino a 20 ore di streaming video online oppure fino a 49 ore di chiamate con una sola ricarica. Prima o poi però andrà ricaricato, ed è qui che entra in gioco la HONOR Wired SuperCharge da 22,5 W, che in 10 minuti garantisce tre ore di riproduzione video online.

Gli amanti degli ampi schermi saranno contenti di vedere a bordo un display LCD da 6,74 pollici, con supporto a 16,7 milioni di colori e a una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Non mancano funzioni avanzate di protezione degli occhi, tra cui TÜV Rheinland Low Blue Light Certification, eBook Mode e Dark Mode, per una visualizzazione confortevole anche in ambienti poco luminosi.

A muovere HONOR X7 ci pensa il SoC Qualcomm Snapdragon 680 con processore octa-core a 6 nm che migliora le prestazioni della CPU del 25% e della GPU del 10% rispetto al predecessore. Al suo fianco 128 GB di memoria interna e 4 GB di RAM, ai quali se ne possono aggiungere altri 2 con HONOR RAM Turbo: questa tecnologia espande la RAM comprimendo le app in background e impedendo che i processi vengano interrotti passando da un’app all’altra.

A livello fotografico lo smartphone vanta una quadrupla fotocamera posteriore che comprende una fotocamera principale ultra-nitida da 48 MP, una grandangolare da 5 MP, una macro da 2 MP e una per l’effetto bokeh da 2 MP. Il sensore da 48 MP Ultra-Clear dispone di un algoritmo intelligente di sintesi multi-frame pensato per gli scatti anche in ambienti con scarsa illuminazione.

Ecco la scheda tecnica completa di HONOR X7:

display IPS LCD da 6,74 pollici a risoluzione 1600 x 720 con refresh rate di 90 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 680 a 6 nm

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

connettività 4G Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 LE, GPS, NFC, porta USB Type-C, porta per il jack da 3,5 mm

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (f/1.8), grandangolare da 5 MP (f/2.2), macro da 2 MP (f/2.4) e per la profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0)

sensore d’impronte digitali laterale

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Wired Super Charge da 22,5 W

sistema operativo: Magic UI 4.2 basata su Android 11

dimensioni: 167,59 x 77,19 x 8,62 mm, peso di 198 g

Prezzo di HONOR X7 in Italia

HONOR X7 è disponibile all’acquisto da oggi, 6 maggio 2022, sullo shop online ufficiale hihonor al prezzo consigliato di 209,90 euro. Fino al 31 maggio 2022 è possibile sfruttare il coupon AHONORX7 per far scendere la cifra di 20 euro. Tre le colorazioni tra cui scegliere: Midnight Black, Ocean Blue e Titanium Silver. Presto lo smartphone sarà presente anche su Amazon.

