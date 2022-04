Nella giornata di oggi Honor ha tenuto un evento di lancio virtuale in cui ha annunciato ufficialmente i due smartphone che avranno il compito di rinnovare la gamma entry level del produttore e sfidare il resto della concorrenza nella fascia di prezzo: stiamo parlando di Honor Play 6T e 6T Pro. Scopriamoli insieme.

A prima vista i due dispositivi sfoggiano un design moderno ma alquanto ispirato a prodotti già presenti sul mercato, in particolar modo per quanto riguarda la disposizione del modulo fotografico posteriore, completamente diversa tra i due modelli.

Honor Play 6T

Specifiche tecniche Honor Play 6T e 6T Pro

Le specifiche tecniche dei due modelli ne rispecchiano l’appartenenza alla fascia bassa del mercato pur rivendicando comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per quanto concerne il display, Honor Play 6T sfoggia un pannello da 6.74″ con risoluzione HD+ mentre il modello Pro può contare su un’unità da 6.7 pollici LCD con risoluzione Full HD+. Entrambi sono dotati di refresh rate a 90 Hz e notch che ospita il sensore fotografico frontale da 5 MP nel 6T e 8 MP nel modello Pro.

Parlando di comparto fotografico, Honor Play 6T è dotato di 3 sensori così composti: uno principale da 13 MP e due sensori aggiuntivi da 2 MP ciascuno rispettivamente per la profondità e le funzioni di fotografia macro. Il fratello maggiore può contare su un sensore principale potenzialmente migliore da 48 MP e uno da 2 MP per la profondità di campo, assente il terzo sensore.

La scelta del SoC per Honor è ricaduta sul MediaTek Dimensity 700 per il 6T e sul Dimensity 810 sull’Honor Play 6T Pro. Entrambi i modelli supportano il 5G e presentano un’unica configurazione da 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna.

A completare le specifiche troviamo una capiente batteria da 5000 mAh in entrambi i dispositivi e il supporto alla ricarica rapida da 40 W nel 6T Pro e da 22.5 W nel modello inferiore. Entrambi gli smartphone saranno dotati della Magic UI 5.0, basata su Android 11.

Honor Play 6T e 6T Pro attualmente sono disponibili solo sul mercato cinese a partire da 173 euro (1199 yuan) per il modello base del 6T mentre il fratello maggiore verrà lanciato a partire da 201 euro (1399 yuan) per la configurazione da 8/128 GB fino ad arrivare ai 230 euro (1599 yuan) per il modello con taglio di memoria da 8/256 GB.

Honor Play 6T Pro

