HONOR ha da poco annunciato uno smartphone 5G entry-level con interfaccia Magic UI 5.0 basata su Android 11 e una sola fotocamera posteriore. Il dispositivo sfoggia un design a mo’ di iPhone 13. Oggi sono inoltre trapelati la data di lancio e i prezzi di HONOR Magic4 Pro.

Caratteristiche di HONOR Play 30

HONOR Play 30 è dotato di un display HD+ da 6,5 ​​pollici con risoluzione di 720×1600 pixel e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Frontalmente è presente una fotocamera selfie da 5 MP con un’apertura massima di f/2.2 alloggiata nel notch a goccia.

Il cuore di questo smartphone HONOR è il SoC Snapdragon 480+ 5G che include otto core Kryo 460 con una velocità di clock fino a 2,2 GHz, una GPU Adreno 619 e un modem Snapdragon X51 5G.

Il processore è abbinato a 4 oppure 8 GB di RAM, mentre la memoria per l’archiviazione interna ammonta a 128 GB espandibili fino a 512 GB inserendo una scheda microSD nell’apposito slot.

La connettività comprende Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, jack audio da 3,5 mm e una porta USB Type-C 2.0, mentre la fotocamera posteriore è da 13 MP.

HONOR Play 30 è alimentato da una batteria da 5000 mAh e le dimensioni dello smartphone sono 163,7×75,1×8,7 mm, mentre il peso è di 194 grammi.

Disponibilità e prezzi di HONOR Play 30

HONOR Play 30 è già disponibile per le prenotazioni, ma al momento non sappiamo quale sarà il prezzo dello smartphone, tuttavia sarà offerto in quattro colori: blu, oro, nero e bianco.

Trapelano date e prezzi in Europa di HONOR Magic4 Pro

Secondo quanto riportato oggi dall’informatore Roland Quandt su Twitter, HONOR Magic4 Pro verrà lanciato in Germania dal 31 maggio al prezzo di 1.099 euro per il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna nelle due opzioni di colore ciano e nero mezzanotte.

Le prevendite a partirebbero dal 24 maggio e ci sarebbe lo smartwatch HONOR Watch GS3 in regalo con i preordini.

Leggi anche: Migliori smartphone Android economici, la classifica del mese