Domenica 8 maggio 2022 si celebrerà la Festa della Mamma e OnePlus — di cui quest’oggi avevamo parlato per la comparsa sul mercato, seppure senza annuncio, del medio di gamma Nord 2T — ha pensato bene di attivare una nuova iniziativa promozionale sul proprio store online: tra offerte e bundle, le idee regalo non mancano di certo.

Beninteso, OnePlus non è né il primo né il solo rivenditore ad avere lanciato un’iniziativa di questo tipo: nei giorni scorsi vi avevamo già segnalato le offerte messe in campo da Huawei e Xiaomi.

Offerte store OnePlus per la Festa della Mamma

Tra le opportunità di risparmio che il produttore cinese ha reso disponibili in vista della Festa della Mamma 2022 spiccano lo sconto di 200 euro sull’ex top di gamma OnePlus 9 Pro, l’offerta lampo su OnePlus Nord CE 5G (di cui vi avevamo parlato anche ieri in un articolo dedicato) e l’offerta con bundle su OnePlus Nord CE 2 5G. Scopriamole tutte:

Tutte le offerte dello store online OnePlus per la Festa della Mamma sono disponibili al link sottostante:

Offerte store OnePlus per la Festa della Mamma

Leggi anche: migliori smartphone OnePlus

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.