Nel corso delle prossime settimane, OnePlus rinnoverà ancora la sua gamma di smartphone con l’arrivo del nuovo OnePlus Nord 2T. Lo smartphone, nel corso della giornata di ieri, è stato protagonista di un leak che ci ha svelato i primi render, svelando il design ed alcune caratteristiche. Nella giornata di oggi, invece, il nuovo Nord 2T è ancora protagonista delle news.

Lo smartphone, senza annunci ufficiali da parte dell’azienda, è già in vendita in Europa tramite AliExpress. Lo store ci conferma tutti o quasi i dettagli sul nuovo smartphone e, in particolare ci anticipa il prezzo del nuovo OnePlus Nord 2T in Europa. Il dispositivo arriverà anche sul nostro mercato, con Android 12 e un SoC firmato MediaTek, diventando il nuovo riferimento della fascia media di OnePlus. Ecco i dettagli:

Il nuovo OnePlus Nord 2T è pronto al debutto in Europa: ecco il prezzo e il periodo di lancio

I primi dettagli sul prezzo del nuovo OnePlus Nord 2T in Europa arrivano dalla pagina dello smartphone su AliExpress che ha anche confermato quelle che saranno le specifiche tecniche del nuovo dispositivo oltre che il design e le colorazioni disponibili. Inizialmente, lo store indicava un prezzo di 399 euro per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Attualmente, invece, il prezzo è stato sostituito (con una forbice compresa tra 780 euro e 848 euro che non rappresenta in alcun modo il prezzo di lancio dello smartphone) e le consegne sono previste per il mese di giugno.

C’è ancora, però, il riferimento al prezzo in dollari fissato in 399 dollari. In attesa di maggiori conferme, quindi, possiamo aspettarci un prezzo intorno ai 400 euro (o con poche decine di euro in più) per il futuro OnePlus Nord 2T. Il prezzo in questione è in linea con le attese. Ricordiamo che in Europa, attualmente, il OnePlus Nord CE 2 5G, svelato lo scorso febbraio, è disponibile a partire da 359 euro. Il OnePlus Nord 2 presentato lo scorso anno è disponibile con un listino di 399 euro.

Toccherà al nuovo Nord 2T andare ad occupare questa fascia di prezzo nel corso delle prossime settimane. Da notare che AliExpress anticipa anche il periodo di lancio del dispositivo che dovrebbe essere disponibile in consegna da inizio giugno. Maggiori dettagli ufficiali sul nuovo smartphone di casa OnePlus dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. Nel frattempo, i render, che trovate in allegato all’articolo, ci confermano quello che sarà il design del dispositivo.

Sottolineiamo che, al momento, il nuovo OnePlus Nord 2T non compare in alcun sito ufficiale di OnePlus. AliExpress potrebbe, quindi, aver anticipato il lancio ufficiale dello smartphone da parte dell’azienda. Già nel corso dei prossimi giorni, quindi, il nuovo Nord 2T potrebbe comparire sullo store OnePlus in Italia ed in altri mercati europei.

Scheda tecnica confermata: c’è il Dimensity 1300

La pagina del prodotto di AliExpress ci conferma anche quella che sarà la scheda tecnica del futuro OnePlus Nord 2T. In questo caso, non ci sono sorprese rispetto ai leak degli ultimi giorni. Lo smartphone potrà contare sul SoC MediaTek Dimensity 1300 che sarà supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage (ma potrebbe esserci una variante con più RAM e/o più storage) e da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 80 W.

Il comparto fotografico potrà contare su di una tripla camera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 Megapixel con OIS supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore da 2 Megapixel monocromatico. La fotocamera anteriore sarà una IMX615 da 32 Megapixel. AliExpress ci conferma anche le specifiche del display del nuovo OnePlus Nord 2T. Lo smartphone potrà contare su di un display Fluid AMOLED da 6,43 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Confermata anche la presenza del sistema operativo OxygenOS 12.1 basato su Android 12.

Sono confermate, sia da AliExpress che dai vari render, le due colorazioni dello smartphone. Il nuovo Nord 2T sarà disponibile nelle varianti Grey e Green. Per ora, non ci sono conferme su ulteriori versioni. Come anticipato in precedenza, però, possiamo aspettarci qualche annuncio ufficiale da parte di OnePlus già nel corso della prima metà del mese di maggio, in vista di un lancio commerciale dello smartphone entro fine mese o, al massimo, ad inizio giugno.