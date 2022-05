La Festa della Mamma si avvicina e Xiaomi lancia tante offerte con idee regalo per la mamma più tecnologica. L’iniziativa Happy Mother’s Day della casa cinese è disponibile fino a domenica 8 maggio 2022 e include sconti fino al 50% su tanti prodotti tech, tra i quali smartphone Android, dispositivi wearable, prodotti per la smart home, accessori e non solo. Andiamo insieme a scoprire le proposte più intriganti.

Le offerte Xiaomi per la Festa della Mamma tra smartphone e prodotti tech

Le offerte Xiaomi pensate per la Festa della Mamma si dividono principalmente in due tipologie: ci sono quelle disponibili per tutta la durata dell’iniziativa, ossia fino all’8 maggio 2022 (o fino a esaurimento scorte), e ci sono gli sconti validi solo per 24 o 48 ore. Tra questi ultimi possiamo segnalarvi:

Tra le altre offerte, che a meno di un esaurimento delle scorte saranno disponibili fino a domenica, vale la pena segnalarvi:

In aggiunta, su una selezione di prodotti indicata sul sito, potete sfruttare il codice coupon LVMOM10: dà diritto a 10 euro di extra conto su una spesa minima di 89 euro (sempre entro l’8 maggio 2022) e va inserito nell’apposito spazio dedicato in fase di acquisto. Per consultare tutte le proposte e gli sconti della Festa della Mamma targata Xiaomi non dovete fare altro che seguire il link qui in basso.

Offerte Xiaomi per la Festa della Mamma

