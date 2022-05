È tempo di “Flash Sale” sullo store ufficiale OnePlus ed il protagonista di questa nuova vendita promozionale, che parte oggi e terminerà il prossimo 8 maggio, è l’ottimo OnePlus Nord CE 5G. Lo smartphone è disponibile a prezzo scontato è disponibile con un prezzo scontato, rappresentando così una soluzione molto interessante per entrare nel mondo OnePlus. Ecco i dettagli della nuova Flash Sale dedicata allo smartphone Android di casa OnePlus:

OnePlus Nord CE 5G in offerta sullo store ufficiale

Fino al prossimo 8 di maggio è possibile acquistare un nuovo OnePlus Nord CE 5G a prezzo scontato, direttamente dallo store ufficiale di OnePlus. La promozione garantisce la possibilità di sfruttare un taglio di prezzo di 70 euro per lo smartphone nella sua variante più completa, quella con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. Questa versione dello smartphone è, quindi, acquistabile al prezzo di 329 euro invece che di 399 euro. Da notare, inoltre, che in sconto (ma al momento in cui scriviamo “Fuori stock”) c’è anche la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage al prezzo di 299 euro invece di 329 euro.

Ricordiamo che il OnePlus Nord CE 5G, presentato lo scorso anno, può contare su di un ottimo comparto tecnico. Lo smartphone, infatti, presenta un display Fluid AMOLED con risoluzione Full HD+, diagonale di 6,43 pollici e un refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 750G che, soprattutto nella variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 2.1, ha tutte le carte in regola per garantire ottime prestazioni.

Tra le specifiche c’è anche una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 30 W, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel ed un sensore di impronte digitali sotto al display. Lo smartphone ha il jack audio da 3,5 mm ma non ha l’espansione della memoria interna tramite microSD. La scocca è in policarbonato, particolarmente resistente e leggero. Lo smartphone ha un peso di appena 170 grammi, risultando così particolarmente maneggevole, anche in considerazione di un display non troppo grande e con cornici ben ottimizzate.

Per tutti i dettagli sulla nuova Flash Sale dedicata all’ottimo OnePlus Nord CE 5G potete fare riferimento al link qui di seguito. Acquistando sullo store ufficiale di OnePlus è possibile sfruttare la spedizione gratuita, con consegna in pochi giorni lavorativi (acquistando ora lo smartphone, la consegna è fissata per il 10 maggio). C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con Klarna. Ecco il link per sfruttare l’offerta in scadenza il prossimo 8 maggio.

Sfrutta l’offerta Flash Sale dedicata all’OnePlus Nord CE 5G

Se siete interessati ad approfondire le caratteristiche e le potenzialità dell’ottimo OnePlus Nord CE 5G potete dare un’occhiata alla recensione qui di sotto: