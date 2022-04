Google Pixel Watch si mostra dal vivo e conferma tutti i rumor sul suo design

Grazie al portale Android Central possiamo conoscere quello che sembrerebbe essere, a tutti gli effetti, il Google Pixel Watch, primo smartwatch a marchio Google attesissimo nelle prossime settimane.

Il condizionale è d’obbligo perché non vi è la certezza che lo smartwatch sia proprio lui; inoltre la situazione che ha consentito di reperire queste immagini è quantomeno particolare. Vediamo tutto ciò che possiamo capire da queste immagini.

Google Pixel Watch: immagini reali confermano tutti i rumor

Stando a quanto riportato, un presunto Google Pixel Watch è stato dimenticato in un ristorante negli Stati Uniti. Le immagini ritraggono uno smartwatch, in colorazione nera, che riprende fedelmente tutte le indiscrezioni finora trapelate proprio sul Pixel Watch.

La fonte che ha diffuso queste immagini, mantenuta anonima dal portale Android Central, afferma che lo smartwatch reperito e immortalato dovrebbe essere un modello di test interno del team di sviluppo.

Qualora le immagini fossero realmente di Google Pixel Watch, sarebbe la prima volta che Rohan, nome in codice scelto da Google per lo smartwatch, si mostra in pubblico, dal vivo. Per quanto riguarda il design, viene confermata la scelta del minimalismo; lo smartwatch, con cassa circolare, appare bombatino e avrà un display praticamente senza cornici.

Lo smartwatch potrebbe avere una corona ruotabile e due pulsanti nascosti ma, purtroppo, è difficile dire ciò dalle immagini fornite: sicuramente ci sarà un pulsante accanto alla corona. Per quanto riguarda la costruzione, la fonte riporta che “il fondo sembra realizzato in metallo ma ricoperto di vetro”.

In una delle immagini è possibile notare dei pin, presenti nella zona dove si va a posizionare il cinturino, che potrebbero essere esclusivi per questo particolare modello di test.

Provando ad avviare questo Google Pixel Watch non è successo nulla se non la comparsa del logo Google, sintomo della assenza di un sistema operativo sullo smartwatch (in precedenza è trapelata qualche indiscrezione su quella che potrebbe essere la sua interfaccia).

Google dovrebbe presentare il proprio smartwatch con Wear OS 3.2, anche se in precedenza era stato scovato con Wear OS 3.1 all’interno della sezione del supporto dei dispositivi di Google.

La terza declinazione del sistema operativo per smartwatch del colosso di Mountain View è stato sviluppato in collaborazione con Samsung, unione di intenti che ha portato tantissimi benefici al sistema operativo; tuttavia, ci si potrebbe aspettare che Google abbia in serbo qualche chicca in pieno stile “Pixel” anche per il software del proprio Pixel Watch.

È stata fornita anche un’immagine che riporta il Google Pixel Watch in compagnia della custodia di vendita, un’immagine però sfocata (per motivi di privacy) da Android Central. L’immagine riporterebbe una piccola nota sul fondo che sottolinea come si tratti effettivamente di un modello non definitivo ma solo per test e sviluppo interni, mettendo in chiaro che questa è solo una confezione provvisoria.

Lo smartwatch non è accompagnato dal suo caricabatterie, quindi non possiamo avere certezze su come si ricaricherà: potrebbe comunque avere lo standard Qi e quindi essere dotato di ricarica wireless, sfruttando un meccanismo stile Apple Watch ma che Google sfrutta già sui propri smartwatch a marchio Fitbit, come il Versa 3 e il Sense.

Viene anche mostrata una immagine raffigurante il possibile cinturino di Google Pixel Watch: sembra un cinturino in silicone, molto simile come concetto ai cinturini Sport di Apple Watch anche per il particolare aggancio che sembrerebbe proprietario di Google.

Google potrebbe presentare il cinturino in moltissimi colori e materiali ma la scelta di non ricorrere all’attacco standard, come invece accade sulla maggior parte degli altri smartwatch Android, potrebbe essere un’arma a doppio taglio.

Quando arriverà lo smartwatch?

Google ha recentemente dato una rinfrescata al proprio Store, preparandosi ad accogliere il primo smartwatch della casa. Google Pixel Watch dovrebbe essere presentato in occasione del Google I/O 2022, assieme a quel Google Pixel 6a che andrà a fare compagnia ai fratelli maggiori Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Sebbene non vi siano ancora dettagli ufficiali sui mercati in cui Google prevede di rilasciare lo smartwatch, manca sempre meno alla sua presentazione: probabilmente lo potremo vedere in Nord America, in Canada e in Europa.