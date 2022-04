Oramai da tanti mesi si parla di Google Pixel Watch, il chiacchierato e attesissimo primo smartwatch del colosso di Mountain View che dovrebbe essere lanciato sul mercato nel giro di qualche settimana.

Nelle scorse ore questo device ha fatto un’altra apparizione in Rete, l’ennesima della serie, a conferma del fatto che si tratta di un gadget che sta stuzzicando la curiosità non soltanto degli appassionati di tecnologia ma anche degli addetti ai lavori.

Ecco come potrebbe essere il look di Google Pixel Watch

In particolare, l’immagine trapelata (sulla cui attendibilità è bene ricordare che non vi sono garanzie, potendo trattarsi di uno dei tanti fake che popolano la Rete) ci mostra un orologio che si caratterizza per un aspetto circolare e una corona digitale.

Questa nuova immagine rendering non fa altro che andare a uniformarsi alle precedenti indiscrezioni e apparizioni dell’atteso smartwatch del colosso di Mountain View, fornendoci la conferma che il device presterà particolare attenzione agli aspetti legati alla salute (a destra è possibile vedere l’icona relativa al controllo della frequenza cardiaca mentre a sinistra c’è quella per il conteggio dei passi).

In tale immagine è visibile anche un’icona che conferma che Google Pixel Watch (con nome in codice “Rohan“) potrà contare sull’integrazione con Fitbit, che rappresenterà probabilmente una parte centrale nell’esperienza offerta da tale orologio.

Ricordiamo che proprio nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha apportato delle modifiche al Google Store e ciò pare per prepararsi a dare risalto al primo attesissimo smartwatch dell’azienda, che potrebbe pertanto essere annunciato in via ufficiale anche prima della fine di questo mese.

Sarà interessante scoprire quali sono i piani di Google per il suo primo orologio smart sia per quanto riguarda i mercati in cui sarà disponibile che per la fascia di prezzo in cui il device si andrà a posizionare.

