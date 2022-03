Probabilmente a Nord il tempo non sarà dei migliori, o almeno, è così dalle parti di OnePlus: i suoi prossimi smartphone della famiglia OnePlus Nord sono stati investiti da una vera e propria pioggia di rumor. I protagonisti sono OnePlus Nord 2T, Nord 3 e Nord CE 2 Lite.

OnePlus Nord 2T, Nord 3 e Nord CE 2 Lite: piovono i rumor

Oltre a quanto trapelato finora nelle ultime settimane, arriva un tweet del solito Shadow_Leak che svela quelle che sembrano essere le caratteristiche principali dei prossimi Nord 2T, Nord 3 e Nord CE 2 Lite, smartphone Android di fascia media di casa OnePlus.

Tutti e tre gli smartphone dovrebbero arrivare con Android 12 e, di conseguenza, immaginiamo con la OxygenOS 12.

OnePlus Nord 2T

Il noto leaker aveva già parlato del prossimo OnePlus Nord 2T e va a confermare le specifiche chiave precedentemente comunicate.

Display: OLED da 6,43” con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz

da con risoluzione e refresh rate a SoC: MediaTek Dimensity 1300

Fotocamera posteriore: 50 MP + 8 MP (ultra-grandangolare) + 2 MP

+ (ultra-grandangolare) + Batteria: 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W

con supporto alla a Sistema operativo: Android 12 (probabilmente con OxygenOS 12)

Da un’immagine trapelata in precedenza, conosciamo il probabile design posteriore dello smartphone, che presenta una particolare finitura (tipo roccia arenaria) e un modulo fotocamera, piuttosto generoso con finitura blu opaca, che ospita due vistosi anelli che contengono le tre fotocamere (la principale nell’anello superiore e le due piccole secondarie nell’anello inferiore).

OnePlus Nord 3

Stando a quanto trapelato finora, il successore di OnePlus Nord 2, ovvero OnePlus Nord 3, potrebbe essere molto simile al Realme GT NEO 3, smartphone che è arrivato ufficialmente oggi (ne abbiamo parlato in questo articolo).

Display: OLED da 6,7” con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione e refresh rate a SoC: MediaTek Dimensity 8100

Fotocamera posteriore: tripla con principale da 50 MP

Batteria: 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 150 W

con supporto alla a Sistema operativo: Android 12 (probabilmente con OxygenOS 12)

Sarà curioso scoprire le scelte estetiche relative al prossimo esponente di punta della serie OnePlus Nord e, soprattutto, capire se anche OnePlus, come realme, deciderà di svilupparne anche una versione con batteria più capiente ma con ricarica rapida a 80 W.

OnePlus Nord CE 2 Lite

Di OnePlus Nord CE 2 Lite sono già trapelati svariati render e le probabili specifiche che Shadow_Leak va ulteriormente a confermare.

Il fratellino minore di OnePlus Nord 2 CE 5G si differenzierebbe dagli altri due per un paio di caratteristiche peculiari: sebbene sia l’unico del pacchetto dotato di un SoC Qualcomm e non di uno MediaTek, dovrebbe essere anche l’unico a non potere contare su un display OLED.

Display: LCD da 6,58” con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione e refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 695

Fotocamera posteriore: 64 MP + 2 MP + 2 MP (da rumor precedenti)

+ + (da rumor precedenti) Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W

con supporto alla a Sistema operativo: Android 12 (probabilmente con OxygenOS 12)

Quando arriveranno OnePlus Nord 2T, Nord 3 e Nord CE 2 Lite?

Non abbiamo delle date esatte su quando verranno presentati i nuovi smartphone di OnePlus ma, stando a quanto trapelato finora, possiamo provare a dare alcune indicazioni.

OnePlus Nord 2T è atteso tra aprile e maggio.

è atteso tra aprile e maggio. OnePlus Nord 3 è atteso per il secondo trimestre dell’anno, tra maggio e giugno;

è atteso per il secondo trimestre dell’anno, tra maggio e giugno; OnePlus Nord CE 2 Lite dovrebbe essere il primo dei tre a debuttare, col debutto previsto per il mese di marzo.

Mancano, inoltre, indicazioni sui mercati di destinazione dei tre smartphone: vedremo se arriveranno a livello globale o, come spesso capita, se saranno esclusive di alcuni mercati.

