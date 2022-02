OnePlus ha iniziato il 2022 col piede sull’acceleratore lanciando OnePlus 9RT a gennaio, ma l’azienda non intende affatto rallentare. Secondo quanto trapelato oggi ci sono importanti novità riguardo un altro smartphone OnePlus.

Il noto informatore Onleaks ha da poco rivelato le specifiche di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G che sarebbe in dirittura d’arrivo in India.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G pronto a sbarcare in India con Snapdragon 695 e fotocamera da 64 MP

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G offrirebbe un display Full HD da 6,59 pollici e sarebbe dotato di una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 64 MP e due obiettivi da 2 MP, mentre la fotocamera frontale consisterebbe in un sensore da 16 MP.

Questo smartphone adotterebbe il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G abbinato a 6 oppure 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio per l’archiviazione. Il dispositivo sarebbe alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W.

Se l’indiscrezione si rivelerà fondata la società dovrebbe annunciare ufficialmente OnePlus Nord CE 2 Lite 5G a breve, tuttavia OnePlus non si ferma qui.

Nelle ultime ore sono trapelate anche delle indiscrezioni riguardanti dei presunti nuovi marchi registrati dal produttore: Two Plus, Six Plus e Eight Plus.

In copertina: OnePlus Nord CE

