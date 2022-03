Una prima bozza di OnePlus Nord CE 2 Lite è emersa il mese scorso, tuttavia oggi sono trapelate nuove immagini di questo smartphone che sono differenti rispetto alla precedente. Nel frattempo sono emerse anche le specifiche chiave di OnePlus Nord 2T 5G.

Spuntano nuovi render di OnePlus Nord CE 2 Lite

I nuovi render di 91mobiles mostrano uno smartphone più squadrato, tuttavia il modulo della fotocamera posteriore appare in linea con la bozza emersa un mese fa. Tre fotocamere sono posizionate sul retro del dispositivo in compagnia di un flash LED. A giudicare dalle immagini di oggi tutti i lati del presunto OnePlus Nord CE 2 Lite sembrano per lo più piatti, con il display un po’ sporgente con un angolo di 90 gradi.

Il pulsante di accensione appare posizionato sul lato destro e fungerà anche da scanner di impronte digitali, mentre i pulsanti del volume si trovano sul lato sinistro, insieme a un vassoio per schede SIM.

Il retro dello smartphone OnePlus è in vetro e nella parte inferiore sono presenti una porta USB Type-C, un jack audio e una griglia dell’altoparlante.

Questo dispositivo sembra piuttosto strano e non solo per il display che sporge, ma anche per lo spessore troppo sottile, tuttavia la fonte fa notare che il prodotto finale sembrerà leggermente diverso.

OnePlus Nord CE 2 Lite dovrebbe offrire un display Full HD+ da 6,58 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e dovrebbe includere 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione interna. Il comparto fotografico posteriore potrebbe includere un sensore principale da 64 MP, un obiettivo macro da 2 MP e una fotocamera monocromatica da 2 MP.

Il dispositivo dovrebbe essere alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata da 33 W e dovrebbe essere lanciato prossimamente.

Trapelano le specifiche chiave di OnePlus Nord 2T 5G

Nel frattempo sono emerse anche le specifiche chiave di OnePlus Nord 2T 5G per mano dell’informatore Shadow_Leak.

Il suo post su Twitter parla di un display AMOLED da 6.43 pollici FHD+ con risoluzione 2400×1080 e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il cuore dello smartphone sarebbe il chipset Dimensity 1300 affiancato da 8GB/12 GB di RAM LPDDR4X e 128GB/256 GB di spazio per l’archiviazione interna.

OnePlus Nord 2T 5G sarebbe alimentato da una batteria da 4500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 80 W, mentre il comparto fotografico posteriore sarebbe composto da un sensore da 50 MP, un obiettivo da 8 MP e una fotocamera da 2 MP, mentre frontalmente ci sarebbe una fotocamera da 32 MP.

Secondo il leaker OnePlus Nord 2T 5G eseguirà Android 12 e la variante base costerà meno di 35,000 rupie (circa 418 euro).

