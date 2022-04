Da un’analisi approfondita della versione 2.22.8.11 di WhatsApp Beta emerge la presenza un’ulteriore novità oltre a quelle di cui vi abbiamo già parlato: dopo il nuovo menu per l’interazione coi numeri di telefono all’interno delle chat e il limite all’inoltro ulteriore dei messaggi, i beta tester stanno ricevendo un’interfaccia ridisegnata per la fotocamera di WhatsApp.

Nell’ultimo periodo il team di sviluppo della popolare app di messaggistica sta lavorando a un’enormità di nuove funzionalità, alcune già mature e pronte al rilascio per tutti, come i nuovi strumenti per i messaggi vocali, e altre nella seconda fase dello sviluppo, rilasciate a tutti gli utenti che sfruttano WhatsApp Beta, dopo una fase di test preliminare e circoscritta a pochi beta tester.

WhatsApp Beta: la nuova UI della fotocamera arriva per tutti

Dopo essersi mostrata a pochi fortunati, in parte nella versione 2.22.1.2 e in parte nella versione 2.22.4.4 di WhatsApp Beta, la nuova interfaccia della fotocamera di WhatsApp sta ora raggiungendo tutti i beta tester.

L’interfaccia della fotocamera è stata ridisegnata, a partire da una leggera modifica all’estetica dei pulsanti. A proposito di pulsanti, il tasto del flash, prima presente alla sinistra del pulsante di scatto, viene ricollocato in alto a destra; al suo posto, troviamo la scorciatoia alla pagina visualizzare e selezionare i file multimediali.

Anche questa pagina, ovvero il selettore dei file multimediali, è stato ridisegnato: la novità principale è rappresentata dalla presenza di due schede, recenti e galleria; la prima corrisponde alla pagina che tutti conosciamo e mostra tutti i file multimediali recenti presenti in galleria; la seconda, invece, mostra tutti i file multimediali presenti nella galleria.

L’immagine sottostante mostra la nuova interfaccia della fotocamera e la pagina ridisegnata del selettore dei file multimediali.

A scanso di equivoci, il selettore dei file multimediali che riceverà la nuova interfaccia è quello interno alla fotocamera di WhatsApp (quello a cui attualmente si arriva tramite uno swipe verso l’alto) e non quello generale che si raggiunge da una qualsiasi chat.

Queste novità grafiche sono in rilascio graduale per tutti i beta tester e, sebbene la versione 2.22.8.11 di WhatsApp Beta sia indicata come versione compatibile per ricevere la funzionalità, molti utenti hanno segnalato la presenza della nuova interfaccia anche in precedenti versioni dell’app.

Come scaricare la nuova versione di WhatsApp Beta

Per provare tutte le novità contenuta nella versione 2.22.8.11 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema Android di Google, potete procedere attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al Programma Beta (potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Se il Programma Beta fosse momentaneamente al completo ma aveste comunque la curiosità di provare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp, potrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

