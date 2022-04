Dopo aver annunciato i nuovi strumenti per i messaggi vocali per tutti gli utenti (ne abbiamo parlato in questo articolo) e dopo avere avviato il rilascio del nuovo menu per l’interazione con i numeri di telefono in chat nella versione 2.22.8.11 di WhatsApp Beta, il team di sviluppo della popolare app di messaggistica sta abilitando per tutti i beta tester una nuova restrizione relativa all’inoltro dei messaggi, già avvistata in una versione precedente dell’app.

WhatsApp Beta: arriva per tutti il nuovo limite all’inoltro dei messaggi

Lo scorso mese, WhatsApp ha introdotto un nuovo limite all’inoltro dei messaggi con la versione 2.22.7.2 di WhatsApp Beta: in parole povere, il nuovo limite impedisce agli utenti di inoltrare ulteriormente messaggi (ovvero inoltrare messaggi già contrassegnati come inoltrati) a più di una chat di gruppo alla volta.

Allora questa nuova funzionalità è stata resa disponibile ad un ristretto numero di beta tester ma adesso è in rilascio graduale a tutti i beta tester su WhatsApp Beta per Android (versione 2.22.7.2 e successive) e sta arrivando anche per i beta tester della controparte per iOS (versione 22.7.0.76 e successive). Il rilascio sul ramo stabile dell’app dovrebbe essere sempre più vicino.

La nuova restrizione rientra nelle misure anti spam e disinformazione che il team di sviluppo della popolare app di messaggistica mette in atto sin dal 2020.

Come scaricare l’ultima versione beta dell’app

Per scaricare l’ultima versione di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema Android di Google e provare in anteprima le ultime novità, basterà procedere attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al Programma Beta (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp