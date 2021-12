WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento della sua versione beta arrivando alla versione 2.22.1.2. Questo aggiornamento arriva poco dopo la versione 2.22.1.1., la quale annunciava che il team era al lavoro per dare più potere agli amministratori dei gruppi. Ora è stato rilasciato un altro update, sempre nel canale beta, annunciando l’arrivo di un redesign della fotocamera.

Fotocamera ridisegnata e stati autopromozionali

Com’è possibile notare dallo screenshot qua in alto, i pulsanti relativi al flash e al cambio della fotocamera sono stati aggiornati con una nuova grafica, mentre i media recenti potranno essere aperti toccando l’anteprima in basso a sinistra.

In un prossimo futuro, pare poi che WhatsApp possa tornare a farci visita nella sezione dedicata allo stato, come già accaduto in passato.

Già un anno fa infatti, c’erano state segnalazioni relative alla sua comparsa negli stati, nonostante WhatsApp non fosse salvato fra i contatti.

Per ora si tratta solo di messaggi autopromozionali che si autocancellano e non di pubblicità terze (questo riportato in basso tratta di come far sparire automaticamente foto e video dal destinatario), ma che potrebbero comunque risultare sgraditi a diversi utenti.

Rimane comunque la possibilità di nasconderli tenendo premuto sullo stato di WhatsApp e mutandolo nel menù che si aprirà. In questo modo non dovrebbe più uscire nessuna stato relativo al servizio.

Potete scaricare l’ultima versione beta attraverso il Google Play Beta Program o da APKmirror. E voi che ne pensate delle novità in arrivo? Fatecelo sapere con un commento nel box qui sotto.

