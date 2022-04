Il team di sviluppo di WhatsApp ha da poco rilasciato WhatsApp Beta 2.22.8.11 per gli iscritti al Programma Beta della popolare app di messaggistica: nell’ultima versione beta, viene introdotta una piccola novità che offre nuove alternative nell’interazione coi numeri di telefono nelle chat di WhatsApp.

L’aggiornamento giunge al culmine di una settimana molto intensa per il team di sviluppo, costellata dall’annuncio di tantissime novità per tutti, come i nuovi strumenti per i messaggi vocali (ne abbiamo parlato in questo articolo), e dall’introduzione di parecchie migliorie sotto al cofano (come il test sulla condivisione di file multimediali enormi e le varie correzioni e ottimizzazioni).

WhatsApp Beta 2.22.8.11: ecco le novità

WhatsApp Beta 2.22.8.11 introduce una piccola novità o, meglio, una piccola miglioria nell’interazione coi numeri di telefono presenti in chat (inviati o ricevuti come messaggio testuale). Al momento, quando in WhatsApp si effettua un tap su un numero di telefono inviato o ricevuto in un messaggio testuale, l’applicazione esegue il reindirizzamento al dialer predefinito di sistema.

Con la novità introdotta, invece, effettuando il tap su un numero di telefono, comparirà un nuovo menu che fornirà all’utente delle alternative per interagire con questo numero: nel caso in cui si tratti di un numero di telefono non registrato su WhatsApp, l’utente potrà scegliere di chiamare il numero (unica operazione possibile finora) o di aggiungere il numero ai propri contatti; in caso di numero registrato su WhatsApp, vi sarà, oltre alle due già descritte, la possibilità di chattare con quel numero di telefono. L’immagine sottostante è abbastanza eloquente.

Il nuovo menu per l’interazione coi numeri di telefono è in fase rilascio graduale a tutti i beta tester di WhatsApp e arriverà in futuro sul ramo stabile dell’applicazione. Sebbene la versione 2.22.8.11 di WhatsApp Beta sia quella contrassegnata come compatibile con questa nuova funzionalità, alcuni beta tester ne avrebbero segnalato la presenza già sulle precedenti versioni (sempre del progtramma beta).

Come scaricare la nuova versione di WhatsApp Beta

Per provare la novità contenuta nella versione 2.22.8.11 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema Android di Google, potete procedere attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al Programma Beta (potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Se il Programma Beta fosse momentaneamente al completo ma aveste comunque la curiosità di provare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp, potrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

