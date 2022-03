Dopo essere state a lungo in test sulle versioni di WhatsApp Beta per Android, tante comodissime funzionalità relative ai messaggi vocali di WhatsApp sono in rilascio per tutti gli utenti della popolare app di messaggistica.

Ad annunciare il rilascio a livello globale è stato lo stesso team di sviluppo di WhatsApp, attraverso un tweet e post sul proprio blog ufficiale.

WhatsApp ha introdotto i messaggi vocali nel lontano 2013, con la consapevolezza dell’enorme impatto che avrebbero avuto sul modo di interagire dei propri utenti.

La funzionalità ha ricevuto, negli anni, tantissimi aggiornamenti, estetici e migliorativi. Il team di sviluppo ha da poco annunciato un grosso aggiornamento per migliorare l’esperienza utente dei messaggi vocali di WhatsApp, tutte novità che, chi ci segue, avrà avuto di conoscere tramite i nostri articoli sulle novità delle varie versioni beta.

Le nuove possibilità dei messaggi vocali di WhatsApp sono rappresentate nell’infografica qui sopra; alcune sono già ampiamente disponibili, mentre le altre sono in rilascio per tutti. Tra le novità rientrano:

Your favorite way to chat just got better. With voice messages, you can now:

⏸️ Pause while recording – take your time when you think in Hindi but speak in English

💬 Listen while responding to other chats because when Mom needs an answer, you answer!

Time to hit 🎙️ pic.twitter.com/tlKgVpRMTG

— WhatsApp (@WhatsApp) March 30, 2022