Kena, operatore virtuale (MVNO) di proprietà di Noverca S.r.l., società del gruppo Telecom Italia S.p.a — di fatto, è il secondo brand di TIM —, continua i festeggiamenti per il suo quinto compleanno rinnovando il proprio listino di offerte telefoniche attivabili in negozio, tra le quali spicca la nuova Kena 5,99 Special.

Proprio di questa nuova offerta vi avevamo parlato in maniera più dettagliata pochi giorni addietro, ma adesso diamo un’occhiata al listino completo dell’operatore.

Kena 5,99 Special

Kena 5,99 Special è l’offerta più economica presente in listino ed è di tipo operator attack. Il bundle proposto al prezzo di 5,99 euro al mese comprende 50 GB di traffico dati su rete 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali ed sms illimitati. Sono, inoltre, previsti 4 GB di traffico dati in 3G per la navigazione in Roaming UE). Gli operatori di provenienza in target sono: Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Elite Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile.

L’offerta in argomento non prevede costi di attivazione, ma una prima ricarica da 10 euro, di cui 5,99 euro per il primo rinnovo e 4,01 euro di credito residuo. Kena 5,99 Special è attivabile sia nei punti vendita fisici che, ancora più comodamente, online tramite il link sottostante.

Acquista Kena 5,99 Special

Altre offerte di Kena in negozio

Le altre offerte Kena attivabili in negozio comprendono varie alternative da 7,99 euro al mese, un paio da 9,99 euro al mese e una da 12,99 euro al mese. Eccole con tutti i dettagli su costi, bundle e altro:

Kena 7,99 130 Giga è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO (tranne Very Mobile, CoopVoce, Tiscali, Lycamobile). Il costo di 7,99 euro al mese dà diritto a minuti e SMS illimitati verso tutti e 130 GB di traffico dati 4G. È prevista una prima ricarica da 10 euro. La stessa offerta è disponibile anche online (anche da Lycamobile) a questo link.

è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO (tranne Very Mobile, CoopVoce, Tiscali, Lycamobile). Il costo di 7,99 euro al mese dà diritto a minuti e SMS illimitati verso tutti e 130 GB di traffico dati 4G. È prevista una prima ricarica da 10 euro. La stessa offerta è disponibile anche online (anche da Lycamobile) a questo link. Kena 7,99 Special 100 SMS è attivabile solo dai clienti in arrivo da Lycamobile, costa 7,99 euro al mese e comprende minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 100 GB di traffico dati 4G. È prevista una prima ricarica da 10 euro.

è attivabile solo dai clienti in arrivo da Lycamobile, costa 7,99 euro al mese e comprende minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 100 GB di traffico dati 4G. È prevista una prima ricarica da 10 euro. Kena 7,99 Nuovi Numeri è attivabile da chiunque senza portabilità del numero, costa 7,99 euro al mese e include minuti e SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G. Il costo di attivazione ammonta a 4,99 euro, pertanto la prima ricarica richiesta è da 15 euro.

è attivabile da chiunque senza portabilità del numero, costa 7,99 euro al mese e include minuti e SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G. Il costo di attivazione ammonta a 4,99 euro, pertanto la prima ricarica richiesta è da 15 euro. Kena 9,99 Retail include minuti e SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati 4G al costo di 9,99 euro al mese ed è attivabile dai clienti che richiedano un nuovo numero o che provengano da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO (tranne Very Mobile e Lycamobile). È prevista una prima ricarica da 10 euro.

include minuti e SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati 4G al costo di 9,99 euro al mese ed è attivabile dai clienti che richiedano un nuovo numero o che provengano da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO (tranne Very Mobile e Lycamobile). È prevista una prima ricarica da 10 euro. Kena 9,99 100 SMS è attivabile solo dai clienti in arrivo da Lycamobile, costa 9,99 euro al mese e comprende minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 100 GB di traffico dati 4G. È prevista una prima ricarica da 10 euro.

è attivabile solo dai clienti in arrivo da Lycamobile, costa 9,99 euro al mese e comprende minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 100 GB di traffico dati 4G. È prevista una prima ricarica da 10 euro. Kena 12,99 è disponibile per i clienti in arrivo da qualsiasi operatore, costa 12,99 euro al mese e comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati 4G. È prevista una prima ricarica da 15 euro.

Offerte Kena online

Di seguito sono riportate le altre offerte telefoniche di Kena disponibili all’attivazione online:

Kena 7,99 è disponibile per i clienti che attivano un nuovo numero e comprende minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G (fino a 30 Mbps) a 7,99 euro al mese per sempre . Attivazione, SIM e consegna sono gratis. Ecco il link per l’attivazione.

è disponibile per i clienti che attivano un e comprende minuti e SMS illimitati e in 4G (fino a 30 Mbps) a . Attivazione, SIM e consegna sono gratis. Ecco il link per l’attivazione. Kena 9,99 è disponibile per i clienti Iliad, Poste, altri MVNO e attivando un nuovo numero e comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G (fino a 60 Mbps) a 9,99 euro al mese per sempre . Attivazione, SIM e consegna sono gratis. Ecco il link per l’attivazione.

è disponibile per i clienti Iliad, Poste, altri MVNO e attivando un nuovo numero e comprende minuti e SMS illimitati e in 4G (fino a 60 Mbps) a . Attivazione, SIM e consegna sono gratis. Ecco il link per l’attivazione. Kena 12,99 è disponibile per tutti gli operatori e comprende minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G (fino a 60 Mbps) a 12,99 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e consegna sono gratis. Ecco il link per l’attivazione.

Infine, non va dimenticato il regalo che Kena, per il proprio compleanno, fa ai nuovi clienti: un buono regalo Amazon da 10 euro in caso di attivazione di un’offerta con portabilità del numero entro le ore 10 del 5 aprile.

Altre informazioni su Kena

Kena è a tutti gli effetti un operatore “semivirtuale” in quanto secondo brand di TIM. Tutte le offerte di Kena sono ovviamente su rete TIM e permettono di sfruttare il 4G fino a 30 Mbps sia in download che in upload (fino a novembre 2020 limitato a 5,76 Mbps).

Sin dal 7 aprile 2021, alcune offerte hanno beneficiato di un raddoppio della velocità di download, fissata così a 60 Mbps. Purtroppo il limite è rimasto invariato per tutte le altre, salvo alcuni casi di offerte personalizzate proposte a già clienti.

A partire da aprile 2022, anche Kena procederà al progressivo spegnimento della rete 3G, che sarà interamente sostituita da quella 4G con conseguente abilitazione del servizio VoLTE per tutte le SIM. Maggiori dettagli nel nostro articolo dedicato.

