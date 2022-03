Tra i produttori di smartphone va sempre più di moda il lancio in sordina dei nuovi prodotti. Non fa eccezione OPPO che presenta, in Indonesia, un nuovo membro della famiglia Reno: è ufficiale OPPO Reno7 4G.

Questo nuovo smartphone Android va ad affiancarsi ai suoi fratelli OPPO Reno7 5G, Reno7 Pro 5G e Reno7 SE 5G già annunciati dal brand cinese ma, a differenza loro, rinuncia alla connettività 5G; ciononostante, vuole dire la sua grazie ad un design curato e una scheda tecnica onesta.

OPPO Reno7 4G è ufficiale con Snadpragon 680

Il nuovo OPPO Reno7 4G è uno smartphone in fin dei conti compatto ma dotato di un ampio display, AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, che ne occupa oltre il 90% della parte frontale, interrotta dal foro circolare, collocato nell’angolo in alto a sinistra, che contiene la fotocamera da 32 MP. Lo schermo è protetto dal vetro Gorilla Glass 5.

Lo smartphone riprende dimensioni e parte anteriore da OPPO Reno7 SE 5G ma presenta un design posteriore particolare che si discosta leggermente da quello dei fratelli: qui viene rievocato uno stile retrò, con cornici piatte e spessore molto contenuto.

Il modulo fotografico di OPPO Reno7 4G è contenuto all’interno di una placca bicolore a forma di quadrato arrotondato: dei tre sensori presenti, solo il principale da 64 MP è realmente utile; gli altri due sono i classici sensori accessori da 2 MP per le macro e gli effetti di profondità.

Simpatica la Orbit Light che contorna il sensore macro (quello in basso all’interno della placca): funge sostanzialmente da LED di notifica personalizzabile.

A muovere il tutto ci pensa lo Snapdragon 680 4G di Qualcomm, un SoC octa-core a 6 nm capace di spingersi fino ai 2,4 GHz coi suoi quattro core di potenza. Ad affiancarlo, troveremo ben 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, già più che sufficiente ma addirittura espandibile tramite scheda microSD.

OPPO Reno7 4G è uno smartphone abbastanza completo dal punto della connettività, al netto, come detto in precedenza (e come dice il nome stesso), del supporto alle reti 5G. È dotato, inoltre, di una capiente batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida (via cavo) OPPO SuperVOOC da 33 W. Nessuna sorpresa, infine, lato software: lo smartphone arriva con a bordo la ColorOS in versione 12.1, basata su Android 12 (il sito ufficiale, in realtà, parla solo di Android senza specificare la versione esatta).

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito, riportiamo le principali specifiche tecniche del nuovo OPPO Reno7 4G.

Dimensioni: 159,9 x 73,2 x 7,5 mm

x x Peso: 175 grammi

Display: AMOLED da 6,43” con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz

da con risoluzione e refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 680 4G con GPU Adreno 610

con GPU Memoria RAM: 8 GB (LPDDR4X)

(LPDDR4X) Memoria per l’utente: 256 GB (UFS 2.2) espandibili tramite microSD

(UFS 2.2) espandibili tramite microSD Fotocamera anteriore: sensore Sony IMX709 da 32 MP (f/2.4)

da (f/2.4) Tripla fotocamera posteriore: Sensore principale da 64 MP (f/1.7) Sensore macro da 2 MP (f/3.3) Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4)

fotocamera posteriore: Jack audio da 3,5 mm

Connettività: Dual 4G VoLTE Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual band) Bluetooth 5.1 GPS NFC USB Type-C

Batteria: unità da 4500 mAh con ricarica rapida 33W SUPERVOOC

con ricarica rapida Software: ColorOS 12.1 basata su Android 12

Disponibilità e prezzo di OPPO Reno7 4G

OPPO Reno7 4G è già disponibile al pre-ordine in Indonesia al prezzo di 5199000 rupie indonesiane (circa 325€ al cambio), con le spedizioni che partiranno dal prossimo 2 aprile.

Lo smartphone arriverà nella sola configurazione con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria utente e nelle due colorazioni Cosmic Black e Sunset Orange.

Non abbiamo ulteriori informazioni circa l’arrivo dello smartphone su altri mercati ma vi aggiorneremo al riguardo.

