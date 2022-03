Realme ha appena annunciato in Cina GT Neo 3 dotato di uno schermo AMOLED Full HD+ da 6,7 ​​pollici, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco di 1000 Hz. Lo smartphone è trainato dal chipset MediaTek Dimensity 8100 e include fino a 12 GB di RAM.

Caratteristiche di Realme GT Neo 3

Entrambe le edizioni a colori Le Mans e Silver sfoggiano il classico design a doppia striscia, tuttavia il dispositivo è disponibile anche nel colore Hurricane Black senza strisce.

Realme GT Neo 3 è dotato di motore di vibrazione lineare dell’asse X e di una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony IMX766 (OIS), un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP, mentre frontalmente è presente una fotocamera da 16 MP.

Il raffreddamento del dispositivo è garantito da un’area di dissipazione del calore totale di 39606 mm², un sistema di raffreddamento a liquido VC che copre l’area fino a 4129 mm² e una struttura di dissipazione del calore a 9 strati.

Questo smartphone Realme è disponibile in due modelli, uno con una batteria da 4500 mAh con la ricarica rapida da 150 W in grado di caricare il dispositivo fino al 50% in 5 minuti e al 100% in meno di 15 minuti. La società afferma che anche dopo 1600 cicli di carica e scarica, la batteria può mantenere oltre l’80% di salute, inoltre lo smartphone supporta la ricarica rapida Super VOOC da 80 W, 65 W e 50 W PPS e il caricabatterie fino a 100 W PPS e ricarica PD.

L’altro modello è alimentato da una batteria da 5000 mAh che supporta una ricarica rapida da 80 W che può caricare fino al 100% in 32 minuti. Il dispositivo e il caricabatterie supportano la ricarica rapida Super VOOC da 65 W / 50 W.

Specifiche di Realme GT Neo 3

Display AMOLED da 6,7 ​​pollici (2412×1080 pixel) Full HD+ 120 Hz, frequenza di campionamento touch istantanea fino a 1000 Hz, gamma di colori DCI P3 al 100%, protezione Corning Gorilla Glass 5

Processore Octa Core (4 x 2,85 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) Dimensity 8100 5 nm con GPU Mali-G510 MC6

6 GB / 8 GB di RAM LPDDR5 con 128 GB (UFS 3.1) di memoria, 8 GB / 12 GB di RAM LPDDR5 con 256 GB (UFS 3.1) di memoria per l’archiviazione interna

Android 12 con realme UI 3.0

Doppia SIM (nano + nano)

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony IMX766, OIS, apertura f/1.88, flash LED, obiettivo ultragrandangolare da 8 MP 119° con apertura f/2.25, fotocamera macro da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 16 MP con sensore Samsung S5K3P9, apertura f/2.45

Sensore di impronte digitali in-display con opzione di monitoraggio della frequenza cardiaca

Audio USB di tipo C, altoparlanti stereo, Dolby Atmos, audio ad alta risoluzione

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/GLONASS, NFC, USB Type-C

Batteria da 5000 mAh (tipica) / 4880 mAh (minima) con ricarica rapida Super VOOC da 80 W

Batteria da 4500 mAh (tipica) / 4400 mAh (minima) con ricarica rapida Super VOOC da 150 W

Dimensioni: 163,3 × 75,6 × 8,2 mm; Peso: 188 g

Prezzi e disponibilità di Realme GT Neo 3

Realme GT Neo 3 ha un prezzo di 1.999 yuan (circa 285 euro) per il modello da 6 GB + 128 GB, 2.299 yuan (circa 328 euro) per il modello da 8 GB + 128 GB e 2.599 yuan (circa 371 euro) per il modello da 12 GB + 256 GB.

Il modello da 150W con 8 GB + 256 GB costa 2.599 yuan (circa 371 euro), mentre il modello con 12 GB + 256 GB costa 2.799 yuan (circa 400 euro). Tutte i modelli di Realme GT Neo 3 sono ordinabili da oggi e saranno in vendita in Cina dal 30 marzo.

Leggi anche: Migliori smartphone Realme: la classifica del mese