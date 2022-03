Fino a questo momento, abbiamo conosciuto Wear OS 3 di Google esclusivamente sotto il rivestimento della One UI di Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch 4 Classic (ecco la nostra recensione), ma una nuova serie di screenshot ci offre qualche indicazione in più su quella che sarà l’esperienza stock del sistema operativo di Google, quella che magari troverà la massima espressione sull’atteso Pixel Watch.

Non c’è bisogno di usare il condizionale, perché le immagini di cui parliamo quest’oggi non sono frutto del solito leak, ma provengono direttamente dall’applicazione di Wear OS presente sul Google Play Store (la trovate a questo link), pertanto sono ufficiali.

Tra gli screenshot, saltano subito all’occhio quelli di Google Assistant: si tratta dello stesso rinnovamento grafico avvistato lo scorso anno e annunciato da Big G il mese scorso. Se ben ricordate, in sede di analisi dell’ultimo importante aggiornamento per i Samsung Galaxy Watch4, vi avevamo parlato proprio di Google Assistant, mostrandovi anche una GIF pubblicata dal team di Mountain View. In questi nuovi screenshot rivediamo il prompt “Hi, how can I help?“, seguito da una trascrizione della richiesta dell’utente, il tutto con la familiare barra colorata in basso e con l’orario sempre ben visibile in alto.

La galleria comprende anche un contapassi che ha tutta l’aria di essere un tile di Fitbit: la palette colori è quella, l’icona dei passi anche. Si può presumere, dunque, che Fitbit prenderà il posto di Google Fit. D’altronde il coinvolgimento in Wear OS 3 è cosa nota, ma finora priva di tracce visibili.

A seguire troviamo anche uno screenshot di una notifica di Google Messaggi, con tanto di avatar del mittente, data e ora del messaggio, anteprima della conversazione. Si nota, poi, un piccolo restyling del tile Agenda già presente su Wear OS 2 e oggetto di attenzioni all’ultimo Google I/O: mostra orario di inizio e fine dell’evento seguito da titolo e indirizzo; il tasto Agenda soppianta l’icona di Calendar. La galleria si conclude con tre screenshot che mostrano le app YouTube Music, Messaggi e Google Pay attualmente disponibili.

Dal momento che le immagini sono ufficiali, non ci resta che aspettare di vedere tutte queste funzioni di Wear OS 3 all’opera sull’ormai attesissimo Google Pixel Watch, magari già al Google I/O 2022.

