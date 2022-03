Il team di Google continua a lavorare per espandere il suo sistema operativo nativo per auto, ossia Android Automotive ed è in tale ottica che va valutata l’introduzione da parte del colosso di Mountain View di un nuovo logo ufficiale per la piattaforma.

Del resto, Google non ha nascosto nei mesi scorsi di avere grandi progetti per Android Automotive e di tenere particolarmente a questo progetto e, pertanto, non c’è da stupirsi se abbia deciso di mettere in risalto il suo nome, in modo da aiutare gli utenti ad identificare meglio l’OS con cui hanno a che fare (alcuni anni fa è capitato qualcosa di simile con Android).

Ecco il nuovo logo di Android Automotive

Ad accorgersi del nuovo logo di Android Automotive è stato Al Sutton, che lo ha condiviso su Twitter, precisando che è stato introdotto con l’ultima Developer Preview di Android 12L:

A differenza di quanto avviene per Android, il logo di Android Automotive non utilizza la mascotte del robottino verde in alcuna forma ed è basato semplicemente sulle lettere “AA OS” stilizzate. Nella schermata di avvio della piattaforma è invece possibile visualizzare nella parte inferiore del display la scritta “Powered by Android”.

E quella che segue è l’animazione che il team di sviluppatori di Google dovrebbe implementare per l’avvio della piattaforma in una delle prossime release stabili di Android Automotive:

Ricordiamo che Android Automotive sta prendendo sempre più piede nel settore delle auto: la piattaforma è già stata implementata su un veicolo importante come Polestar 2 e anche altre popolari aziende come Ford, Honda e Hummer hanno reso noto che hanno in progetto di adottarla su propri modelli futuri.

In sostanza, il colosso di Mountain View pare sia riuscito a trovare un altro settore in cui provare a sfondare e in occasione di Google I/O 2022, in programma a maggio, potrebbe annunciare importanti novità. Staremo a vedere.