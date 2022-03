Il mondo dell’auto è sempre più legato ad Android. Un vero e proprio colosso dell’industria automotive come BMW, infatti, si prepara ad abbandonare il suo sistema operativo proprietario, attualmente utilizzato dai veicoli della casa bavarese di ultima generazione, per passare ad Android Automotive, senza ricorrere ai servizi Google. Al momento, non c’è ancora una conferma ufficiale ma le indiscrezioni emerse in queste ore ci anticipano che i progetti sono già avviati e il passaggio ad Android è già, di fatto, stato deciso. Ecco i dettagli:

Il futuro dei servizi software dei modelli BMW potrebbe essere legato a doppio filo ad Android Automotive, piattaforma destinata a rimpiazzare il sistema proprietario della casa bavarese. Il passaggio ad Android Automotive (in versione open source e senza i Google Automotive Services, soluzione scelta anche dal gruppo Stellantis) non è ancora ufficiale ma il progetto sembra già essere avviato.

La conferma indiretta arriva da Chris Brandt, un manager della casa bavarese, che, nella sua bio di LinkedIn, si definisce ora come “Project Lead Android Automotive presso BMW“. Contestualmente, sono apparsi online diversi annunci di lavoro da parte BMW che conferma di essere alla ricerca di sviluppatori con esperienza su piattaforme Android e, in particolare, Android Automotive.

Some hints that @BMW may switch to #AndroidAutomotive OS in the future, maybe without GAS (Google Automotive Services), like @Stellantis ?

They started hiring for some UX/UI people, specialists with this kind of knowledge. pic.twitter.com/ClhkDFujs7

— Android TV Guide (@AndroidTV_Rumor) March 15, 2022