Google prepara il terreno per le auto del futuro con l’ultimo aggiornamento ad Android Automotive 12, il sistema operativo per auto che manda in pensione Android Auto e rende tutte le auto più simili ad una Tesla che al sistema infotainment della Fiat Panda – senza nulla togliere a quest’ultima, che adoriamo. Con l’elettronica delle auto che è diventata centrale nello sviluppo del settore auto, è facile capire perché Google stia spingendo fortemente nella direzione di Android Automotive: un vera piattaforma flessibile e potente per controllare ogni aspetto dell’auto, sviluppato partendo dal sistema Android .

Al momento però le notizie sullo sviluppo software passano un po’ in sordina, tanto che Mishaal Rahman su Twitter ha ben ricordato a tutti che l’immagine di sistema di Android Automotive 12 è online dal 4 ottobre, rilasciata insieme ai sorgenti AOSP – la versione di Android open source senza servizi Google integrati.

Android Automotive 12 seems to be the first Android release to be 64-bit only. It was released to AOSP on 10/4 alongside Android for handhelds but received no news coverage at the time.

The release details can be found here: https://t.co/JJeFhtU3xj

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 7, 2021