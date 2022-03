Google Pixel Launcher su Android 13 porta Foto nei risultati di ricerca

Google Pixel Launcher ha ricevuto la nuova funzione “Search your phone” con il passaggio ad Android 12 e, a quanto pare, il team di Big G sta progettando di spingersi oltre con l’aggiornamento ad Android 13, portando anche Google Foto nei risultati di ricerca.

Allo stato attuale, la novità in argomento è stata avvistata su pochissimi smartphone aggiornati ad Android 13 e comunque ricorda una funzione di cui vi avevamo già parlato: provando a digitare “Screenshot” nel campo di ricerca, vengono mostrate delle piccole anteprime delle immagini inserite in un carosello con il logo di Google Foto in bella vista.

Tuttavia, la funzione è ancora evidentemente in fase di test e decisamente limitata: è sfruttabile soltanto con la cartella degli screenshot, mentre nessun altra ricerca restituisce i risultati sperati. È un vero peccato, perché sarebbe senz’altro più utile se l’integrazione del Pixel Launcher con Google Foto fosse più profonda e consentisse di eseguire ricerche esattamente come nell’app.

Detto della limitazione, c’è però anche un’altra comodità che fa sperare in maggiori sviluppi della funzione: dai risultati di ricerca del Google Pixel Launcher è possibile persino condividere i singoli screenshot presenti su Foto di cui viene mostrata l’anteprima.

Insomma, sarebbe un gran bel modo per completare il potenziamento del Pixel Launcher già giunto a buon punto con “Search your phone”, che permette di cercare applicazioni e rispettivi shortcut, contatti e conversazioni, impostazioni di sistema e Pixel Tips. Al fine di attribuire ancora più importanza alla funzione di ricerca, è persino possibile impostare l’apertura della tastiera subito dopo aver effettuato lo swipe per aprire il cassetto delle app.

È bene sottolineare come l’integrazione con Google Foto di cui sopra sia attualmente oggetto di un test A/B, tanto che su numerosi Pixel aggiornati alla prima developer preview di Android 13 non risulta comunque disponibile.