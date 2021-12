Dopo il Feature Drop rilasciato ieri sera da Google, che sta raggiungendo tutti i Google Pixel supportati (con la sola eccezione della serie Google Pixel 6 che dovrà ancora attendere qualche giorno), la compagnia californiana sta rilasciando un nuovo aggiornamento per Google Pixel Launcher.

Ricerca degli screenshot semplificata

La novità è stata segnalata per prima dal canale Telegram Google News, che ha reso disponibile un breve video nel quale si vede la nuova funzione a disposizione dei possessori di un Google Pixel. Si tratta di una integrazione con Google Foto che permette di visualizzare gli ultimi tre screenshot effettuati, con la possibilità di visualizzarli immediatamente o di condividerli.

Finora era necessario aprire la propria app Galleria preferita (Google Goto o altre) e cercare nella cartella degli screenshot per poterli condividere o visualizzare. Ora invece è sufficiente aprire il drawer delle app scorrendo verso l’alto dalla home page e digitare “scr” per visualizzare gli screenshot più recenti.

Una pressione prolungata sull’immagine porterà all’apertura del menu di condivisione di Android 12 per inviare il file attraverso l’app che preferite. Al momento quindi si tratta di una funzione esclusiva dei Google Pixel ma è probabile che a breve la vedremo anche sui launcher di terze parti o su quelli dei vari OEM.

La novità è in fase di roll out quindi potrebbe essere necessario attendere qualche giorno per riuscire a utilizzarla sul proprio Google Pixel. È inoltre necessario aver scaricato il più recente Feature Drop per poter ricevere questo update.