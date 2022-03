Il brand cinese realme, accreditato nell’ultimo report della Counterpoint Research come marchio di smartphone 5G in più rapida crescita al mondo (ne abbiamo parlato in questo articolo), si appresta a presentare (in Cina) un nuovo smartphone Android: parliamo di realme GT NEO 3, un medio-gamma dotato di alcune specifiche molto interessanti.

Si tratta del primo smartphone basato sulla nuova e interessante piattaforma Dimensity 8100 di MediaTek e sarà inoltre, come anticipato dall’azienda, lo smartphone con la ricarica più veloce al mondo (almeno finora).

Questo è reso possibile dall’adozione della nuova architettura di ricarica UltraDart Charging Architecture (UDCA), presentata dal brand cinese in occasione del Mobile World Congress 2022 di Barcellona, una tecnologia che consente di ricaricare lo smartphone dallo 0 al 50% in soli 5 minuti.

Specifiche e design del realme GT NEO 3

Sappiamo praticamente tutto del prossimo realme GT NEO 3, vuoi per le specifiche confermate nello stesso teaser diramato dal brand cinese, vuoi per l’incessante flusso di rumor trapelati nelle ultime settimane.

Specifiche tecniche

Tra le specifiche confermate ufficialmente rientrano:

SoC MediaTek Dimensity 8100 (5 nm, octa-core @2,85 GHz) con GPU Mali-G610 MC6

(5 nm, octa-core @2,85 GHz) con GPU Mali-G610 MC6 Supporto alle reti 5G

Supporto alla ricarica rapida fino a 150 W (tramite la tecnologia 150W UltraDart Charge )

(tramite la tecnologia ) Batteria da 5000 mAh

Quest’ultima specifica è stata confermata poche ore fa, direttamente da Qi Chase Xu, CMO (Chief Marketing Officer) di realme.

Passiamo, ora, a tutte le altre specifiche che potrebbero caratterizzare il prossimo realme GT NEO 3:

Dimensioni: 163,3 x 75,6 x 8,2 mm

x x Peso: 188 g

Display: AMOLED da 6,7” con risoluzione Full HD+ (1080 x 2412 pixel) e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione (1080 x 2412 pixel) e refresh rate a 8 o 12 GB di memoria RAM (LPDDR5)

o di memoria (LPDDR5) 128 o 256 GB di storage interno (UFS 3.1)

o GB di (UFS 3.1) Tripla fotocamera posteriore Principale: sensore Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica Ultra-grandangolare: sensore da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 119° Macro: sensore da 2 MP (f/2.4)

Fotocamera anteriore da 16 MP

Lettore delle impronte digitali sotto al display

Audio: jack da 3,5 mm, speaker stereo, Dolby Atmos

Connettività: 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2 , GPS /GLONASS, NFC , USB Type-C

(SA/NSA), 802.11 ax, , /GLONASS, , Sistema operativo: Android 12 con interfaccia realme UI 3.0

Precedenti indiscrezioni avevano riportato la certificazione dello smartphone presso l’ente cinese TENAA: lo smartphone risulta certificato in due varianti, contraddistinte dai codici di modello RMX3562 e RMX3560.

La prima variante sembra essere quella destinata al mercato cinese ed è dotata di una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica ultra-rapida di realme 150W UltraDart Charge; la seconda variante, quelle, con tutta probabilità, sarà destinata al mercato globale, è dotata di una batteria più grande, da 5000 mAh, che però supporta la ricarica ultra-rapida “solo” fino a 80 W.

Design

Non solo specifiche; il teaser ci svela anche l’aspetto della parte posteriore dello smartphone mostrato in colorazione blu elettrico.

Il posteriore dello smartphone è caratterizzato dalla presenza di due larghe strisce bianche che scorrono, parallele, sul lato sinistro dello smartphone, interrotte in basso dalla presenza del logo realme, e in alto da un modulo fotografico particolare: i tre sensori, tra cui spicca quello principale dalle dimensioni visibilmente più generose, sono piazzati sui vertici di un triangolo al centro del quale è piazzato il flash LED.

Quando arriverà Realme GT NEO 3?

Il realme GT NEO 3 verrà presentato in Cina il prossimo 22 marzo.

Non abbiamo ulteriori informazioni relative al prezzo a cui verrà proposto questo interessante smartphone, o su quando verrà commercializzato in altri mercati al di fuori di quello cinese.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Realme GT 2 Pro: il più economico Snap 8 Gen 1