Continua la crescita di realme. Il marchio, il più giovane tra i primi 6 brand di smartphone al mondo per unità vendute, è protagonista di una crescita davvero notevole che viene confermata dall’ultimo report di Counterpoint Research. Stando a tale report, infatti, realme ha registrato una sostanziale crescita delle spedizioni di smartphone 5G in tutto il mondo. I dati confermano che realme è il brand di smartphone 5G in più rapida crescita al mondo.

Dati da record per realme: gli smartphone 5G trascinando le vendite

Stando ai dati di Counterpoint Research, le vendite di smartphone 5G di realme hanno fatto segnare una crescita del +165% nel corso del quarto trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A sostenere la crescita del brand è l’espansione sul mercato dell’Europa Occidentale. Mercati come l’Italia, la Spagna, la Francia, il Regno Unito e la Svizzera hanno fatto registrare ottimi dati per il marchio. In tutti questi mercati, infatti, realme è stato il brand in più rapida crescita grazie al successo della serie realme GT e del realme 8 5G. L’azienda registra risultati soddisfacenti dalla sua gamma 5G anche in mercati come il Medio Oriente, il Nord Africa e l’Asia Pacifico.

Nuovi smartphone per sostenere la crescita

I dati registrati nel corso del 2021 non sono certo un punto d’arrivo per realme. Il marchio non ha alcuna intenzione di fermare il suo programma di crescita. In occasione del Mobile World Congress 2022 di fine febbraio, infatti, è stato svelato in via ufficiale il nuovo realme GT 2 Pro e il nuovo sistema di ricarica rapida a 150 W che sarà supportato dal realme GT NEO 3. La serie GT 2 è disponibile in Europa dallo scorso 8 marzo.

Contestualmente, realme ha confermato di aver già avviato i programmi per l’apertura dei primi pop-up store europei. Tra le aperture in programma c’è anche quella del pop-up store di Roma che permetterà agli utenti della capitale di scoprire da vicino i prodotti del brand.