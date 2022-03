Samsung e Xiaomi rilasciano nuovi aggiornamenti software per quattro smartphone Android: si tratta di Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ e POCO X3 GT. Pronti a scoprire le novità in distribuzione?

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S10 Lite

Iniziamo da Samsung Galaxy S10 Lite, che sta iniziando a ricevere in queste ore in Europa un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di marzo 2022, le ultime a disposizione. Il firmware in questione è il G770FXXS6FVB7 e integra più di 50 correzioni a varie vulnerabilità scovate negli ultimi tempi, oltre a qualche miglioramento generico nella stabilità del sistema e a bug fix non specificati.

Lo smartphone si è già aggiornato ad Android 12 con la One UI 4 nel corso del mese di gennaio, ma non sappiamo se andrà oltre: il fratello Galaxy S10 ha ricevuto tre major release, ma è uscito con Android 9 Pie (e non con Android 10).

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+

Samsung non abbandona i suoi flagship 2018 e propone un nuovo aggiornamento: Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ stanno infatti ricevendo le patch di sicurezza di marzo 2022 con i firmware G96*FXXUHFVB4. L’update ha già raggiunto l’Europa e potrebbe dunque arrivare in Italia da un momento all’altro. Anche in questo caso le ultime patch integrano la correzione a più di 50 vulnerabilità, contribuendo a migliorare la sicurezza del dispositivo.

Non sembrano essere incluse ulteriori novità. Naturalmente si rimane ad Android 10, dato che lo smartphone uscì ormai quattro anni fa con Android 8.0 Oreo.

Novità aggiornamento POCO X3 GT

Dopo aver avvistato l’aggiornamento in Indonesia, è il momento di accoglierlo per la versione Global: POCO X3 GT sta ricevendo la MIUI 13 Global Stable basata su Android 12 con la versione 13.0.3.0.SKPMIXM. Oltre alle tante novità dell’ultima distribuzione del robottino (senza considerare Android 13 in Developer Preview) integrate da Google, il sistema operativo personalizzato da Xiaomi offre miglioramenti nelle prestazioni e nell’efficienza grazie a Focused Algorithms, Atomized Memory e Liquid Storage, e qualche novità per quanto riguarda la personalizzazione (font, widget e non solo).

Come aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy S9, Galaxy S9+ e POCO X3 GT

Per aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per cercare aggiornamenti via OTA su POCO X3 GT potete invece recarvi in “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI“. Se non siete riusciti a trovare l’ultimo update non disperate: basterà attendere ancora qualche ora o al massimo qualche giorno.

Potrebbe interessarti: Provato il Trade In di Samsung, “Cambia con Galaxy”, ecco com’è andata