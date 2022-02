LG ha lasciato definitivamente il mercato degli smartphone nel 2021 e, nello scrivere la parola “Fine” aveva fatto un’importante promessa in materia di aggiornamenti software, che sta pian piano mantenendo: LG VELVET figura nella lista dei modelli che verranno supportati fino ad Android 13 e nelle prossime settimane vedrà l’obiettivo farsi più vicino con il rilascio dell’aggiornamento ad Android 12.

Che questo major update sarebbe arrivato era dunque già informazione di dominio pubblico, tuttavia finora non erano arrivate indicazioni in merito alle tempistiche di rilascio. La situazione è cambiata grazie ad un utente Reddit, che ha avvistato un comunicato diramato la LG sul proprio sito di supporto per il mercato coreano.

Ebbene, il produttore ha reso noto che LG VELVET riceverà l’aggiornamento ad Android 12 entro il primo trimestre del 2022. Questo vuol dire che il roll out prenderà il via nel giro di qualche settimana al massimo, tuttavia c’è una precisazione importante da fare subito: il post in argomento non rileva altri dettagli di sorta, al netto di una nota poco incoraggiante: sia la lista dei modelli — per gli altri, tra cui anche l’iconico LG Wing, si tratta soltanto di patch di sicurezza non meglio precisate — che le tempistiche sono riferite soltanto al mercato sudcoreano.

Insomma, allo stato attuale non è dato sapere quando l’aggiornamento ad Android 12 arriverà per LG VELVET anche fuori dai confini coreani. D’altro canto, questo modello dal design curato e dalla scheda tecnica piuttosto equilibrata ma non esaltante era arrivato sul mercato nel 2020 con Android 10 (e la LG UX 9.0) e, conoscendo i trascorsi del produttore con gli aggiornamenti quando ancora operava sul mercato mobile, sarebbe stato poco realistico sperare in una maggiore solerzia.

Possedete ancora un LG VELVET? Ditecelo nel box dei commenti.

