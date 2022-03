Xiaomi ha annunciato quest’oggi a livello globale la sua nuova serie flagship Xiaomi 12, composta da tre dispositivi: si tratta di Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X. Gli smartphone sono pensati soprattutto per l’intrattenimento e per la produzione di video, e in base a quanto sostiene il produttore portano enormi miglioramenti per quanto concerne l’Intelligenza Artificiale. Andiamo insieme a scoprire tutto sui nuovi arrivati, ora “usciti” dal mercato cinese e in arrivo anche in Italia.

Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, prime impressioni

Xiaomi 12, 12 Pro e 12X ufficiali in Italia: ecco specifiche e funzionalità

Xiaomi si è concentrata molto sul comparto fotografico e video dei suoi nuovi smartphone Android. Tutti e tre dispongono di una tripla fotocamera definita come professionale, indipendentemente dalle condizioni di luce e dalla presenza di oggetti in movimento. La capacità di registrazione video arriva fino alla risoluzione 8K su Xiaomi 12 e 12 Pro.

Quest’ultimo si distingue per la presenza dell’innovativo sensore IMX707 di Sony, in grado di catturare grandi quantità di luce con un’alta velocità di messa a fuoco e colori precisi, accompagnato da un sensore ultra-grandangolare anch’esso da 50 MP. Xiaomi 12 e 12X si “fermano” a 13 MP per quanto riguarda il grandangolo, ma offrono una fotocamera macro.

Xiaomi 12 e 12 Pro presentano un miglioramento dell’algoritmo proprietario di Intelligenza Artificiale. A bordo abbiamo ProFocus, che identifica e traccia in modo smart gli oggetti in movimento, con messa a fuoco automatica per occhi e viso. La modalità Ultra Night sfrutta algoritmi proprietari per girare video anche con pochissima luce, regalando comunque immagini nitide. Tutti e tre gli smartphone hanno mantenuto la modalità One-click AI Cinema con tante opzioni per il video-editing e le modalità Parallel World, Freeze Frame Video e Magic Zoom.

La serie è alimentata dai processori Qualcomm Snapdragon, ma solo Xiaomi 12 e 12 Pro possono contare sull’ultimo arrivato, lo Snapdragon 8 Gen 1 con processo produttivo a 4 nm che garantisce rendering grafico migliore del 30% e una maggiore efficienza energetica (+25%) rispetto alla generazione precedente. Xiaomi 12X può invece disporre del SoC Snapdragon 870. L’intera serie offre memorie UFS 3.1 (da 128 o 256 GB) e RAM LPDDR5 (8 o 12 GB) con velocità fino a 6400 Mbps.

Tutti e tre i nuovi prodotti possono contare su display AMOLED Dot Display con supporto TrueColor e Dolby Vision e la protezione del vetro Gorilla Glass Victus. Presente il supporto HDR10+, mentre il modello Pro ha ricevuto anche la certificazione “Eye Care Display” dell’ente SGS. Lo smartphone di punta offre 6,73 pollici a risoluzione WQHD+ con AdaptiveSync Pro per adattare lo schermo LTPO dinamico tra 1 e 120 Hz in base al contenuto visualizzato.

A livello audio la serie monta altoparlanti SOUND BY Harmon Kardon con supporto Dolby Atmos. Gli altoparlanti quadrupli del Pro, composti da due tweeter e due woofer, sono pensati per rendere chiaro ogni suono e dettaglio.

Le batterie sono da 4500 mAh su Xiaomi 12 e 12X e da 4600 mAh su Xiaomi 12 Pro. Le prime due supportano la ricarica turbo cablata da 67 W, ma il 12X è l’unico a non offrire la ricarica wireless da 50 W e quella inversa da 10 W. Il modello Pro si spinge persino oltre e arriva con in dotazione il caricabatterie HyperCharge da 120 W: appena 18 minuti per tornare al 100% con la modalità Boost. Presente su 12 e 12 Pro anche Xiaomi AdaptiveCharge, un algoritmo di ricarica intelligente che impara e si adatta alle abitudini di ricarica e che prolunga il ciclo di vita della batteria.

Gli smartphone sbarcano sul mercato con Android 12 e la MIUI 13. Il sistema operativo offre maggiore efficienza dei processi in background, elaborazione più smart e una maggiore autonomia. Tra le funzionalità avanzate possiamo citare Liquid Storage, Atomized Memory, Focused Algorithms e Smart Balance.

Ecco le schede tecniche complete dei tre nuovi smartphone.

Scheda tecnica Xiaomi 12 Pro

display AMOLED LTPO 20:9 da 6,73 pollici WQHD+ (3200 x 1440) con refresh rate fino a 120 Hz

20:9 da (3200 x 1440) con refresh rate fino a 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm (1 Cortex-X2 a 3,0 GHz + 3 Cortex-A710 a 2,5 GHz e 4 Cortex-A510 a 1,8 GHz)

a 4 nm (1 Cortex-X2 a 3,0 GHz + 3 Cortex-A710 a 2,5 GHz e 4 Cortex-A510 a 1,8 GHz) 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX707 da 50 MP (f/1.9), ultra-grandangolare da 50 MP (115°, f/2.2) e tele da 50 MP (f/1.9)

da 50 MP (f/1.9), (115°, f/2.2) e tele da 50 MP (f/1.9) fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.45)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C

quad speaker by Harman Kardon con Dolby Atmos

batteria da 4600 mAh con ricarica rapida HyperCharge da 120 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W

con ricarica rapida HyperCharge da 120 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W Android 12 con MIUI 13

Scheda tecnica Xiaomi 12

display AMOLED TruColor da 6,28 pollici Full-HD+ a 120 Hz con 1100 nit di luminosità

a 120 Hz con 1100 nit di luminosità SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 octa core a 4 nm (1 Cortex-X2 a 3,0 GHz + 3 Cortex-A710 a 2,5 GHz + 4 Cortex-A510 a 1,8 GHz)

octa core a 4 nm (1 Cortex-X2 a 3,0 GHz + 3 Cortex-A710 a 2,5 GHz + 4 Cortex-A510 a 1,8 GHz) 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony IMX766, ultra-grandangolare da 13 MP e tele-macro da 5 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W e wireless da 50 W

Android 12 con MIUI 13

Scheda tecnica Xiaomi 12X

display AMOLED da 6,28 pollici Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) a 120 Hz con 1100 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 870 octa core a 7 nm (1 Cortex-A77 a 3,2 GHz + 3 Cortex-A77 a 2,4 GHz + 4 Cortex-A55 a 1,8 GHz)

octa core a 7 nm (1 Cortex-A77 a 3,2 GHz + 3 Cortex-A77 a 2,4 GHz + 4 Cortex-A55 a 1,8 GHz) 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony IMX766, ultra-grandangolare da 13 MP e macro da 5 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

Android 12 con MIUI 13

Design di Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X

La nuova serie rimane secondo il produttore “tranquillamente nel palmo di una mano” grazie a un design ergonomico e iconico, con batterie più sottili nonostante l’alta capacità e bordi più snelli che danno maggiore risalto al display. Lo schermo del modello Pro è racchiuso in cornici laterali con curvatura 3D, mentre quelli di 12 e 12 Pro sono larghi 69,9 mm e caratterizzati da “morbide curve” per favorirne la portabilità.

La parte frontale è caratterizzata da cornici sottili su tutti i lati, con un piccolo foro centrale (in alto) per contenere la fotocamera anteriore. Sul retro spicca l’ampio modulo fotografico sporgente, dello stesso colore dello smartphone. Dimensioni e specifiche tecniche a parte, non è così semplice riuscire a distinguerli l’uno dall’altro: a contribuire alla “confusione” sono le colorazioni, le stesse per tutto il trio (Black, Blue e Purple).

Le dimensioni sono le seguenti:

Xiaomi 12: 152,7 x 69,9 x 8,16 mm, peso di 180 g

Xiaomi 12 Pro: 163,60 x 74,60 x 8,16 mm, peso di 205 g

Xiaomi 12X: 152,7 x 69,9 x 8,16 mm, peso di 176 g

Prezzi e uscita di Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X in Italia

Xiaomi 12, 12 Pro e 12X arriveranno sul mercato già da domani, 16 marzo 2022, presso gli Xiaomi Store Italia sparsi per il Paese e le principali catene di elettronica; i primi due saranno acquistabili anche presso i principali operatori telefonici. A partire dal 24 marzo saranno tutti disponibili anche sul sito mi.com e su Amazon nelle colorazioni Black, Blue e Purple.

Ecco i prezzi consigliati:

Il produttore cinese ha previsto delle offerte di lancio speciali: chi acquisterà Xiaomi 12 Pro da 12-256 GB entro il 30 aprile in qualsiasi punto vendita aderente riceverà in bundle Xiaomi Watch S1. Chi opterà per Xiaomi 12 da 8-256 GB avrà incluso nel prezzo Xiaomi Watch S1 Active, mentre chi acquisterà Xiaomi 12X su mi.com e Amazon a partire dalle 13:00 del 24 marzo ed entro le successive 48 ore potrà contare su 100 euro di sconto (599,90 euro).

