Samsung Galaxy S22 Ultra, Apple iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro, Huawei P50 Pro e Oppo Find X5 Pro. Sono questi gli smartphone più costosi e competitivi di questo 2022, prodotti che facilmente raggiungono e addirittura superano la soglia critica dei 1000 Euro e che ovviamente putano molto sul comparto fotografico. Si rinnova così la sfida delle sfide per cercare di scoprire qual è il migliore smartphone che scatta foto e video. La risposta? La trovate all’interno di questo contenuto e soprattutto del video a seguire.

L’analisi: foto e video a confronto tra i top di gamma 2022

Attenzione: nel video viene erroneamente citato a volte Galaxy S21 Ultra, tuttavia lo smartphone utilizzato è ovviamente Galaxy S22 Ultra. Ci scusiamo in anticipo per l’inconveniente.

A partire dalle ore 18:00 del 13 marzo 2022 sarà possibile visionare e scaricare gli originali di foto e video da questo indirizzo (complessivamente quasi 5 GB).

In conclusione

Come spesso capita un vero vincitore è difficile decretarlo. Alcuni smartphone infatti si comportamento meglio in ottime condizioni di luce, altri in scarse condizioni e altri ancora nei video. Inoltre, al di la del rumore d’immagine e dei problemi segnalati, ciascun brand tende a caratterizzare gli scatti secondo uno stile preferito, come ad esempio maggior nitidezza sui Samsung o la calibrazione Hasselblad su Oppo. Va da sé dunque che il migliore può dipendere anche, in parte, dalle preferenze personali.

Lo smartphone che tuttavia ci sentiamo di premiare, come il più equilibrato e il più versatile sul comparto fotografico è Samsung Galaxy S22 Ultra che, grazie anche e soprattutto al numero di sensori ottici che coprono varie lunghezze focali, permettono uno zoom spinto di alta qualità.

Questo approfondimento aveva comunque l’obiettivo principe di mettere in chiaro luci e ombre del comparto fotografico di ciascuno smartphone e ovviamente non può che terminare con una considerazione anche sui prezzi. Se infatti la maggior parte di questo prodotti vengono offerti a partire da 1000 – 1200 Euro, si fa notare Google Pixel 6 Pro che viene invece proposto a “soli” 899 Euro, rilevandosi come il più economico del lotto e al tempo stesso quindi quello col miglior rapporto qualità fotografica / prezzo.

