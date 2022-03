Quattro nuovi smartphone di fascia bassa e medio-bassa sono appena stati ufficializzati da Samsung senza alcun clamore mediatico: date il benvenuto a Samsung Galaxy A13, Samsung Galaxy A23, Samsung Galaxy M23 5G e Samsung Galaxy M33 5G.

Se nelle scorse settimane ci avete seguiti con attenzione, sapete bene che nessuno di questi nomi costituisce una sorpresa: Samsung Galaxy A13 è la variante 4G di un modello lanciato lo scorso dicembre e proprio ieri era stato protagonista di un corposo leak; sul conto di Samsung Galaxy A23 vi abbiamo raccontato le ultime (ma non uniche) anticipazioni giusto questa mattina; di Samsung Galaxy M23 5G vi abbiamo parlato pochi minuti fa, mentre le voci più recenti su Samsung Galaxy M33 5G sono più risalenti.

Questo quartetto di smartphone firmati Samsung presenta alcune caratteristiche chiave in comune: un ampio display, una fotocamera principale da 50 megapixel, una batteria generosa e soprattutto Android 12 con la One UI 4.1 out of the box.

Samsung Galaxy A13: caratteristiche tecniche e immagini

Samsung Galaxy A13 è uno smartphone di fascia bassa privo di connettività 5G, dunque solo LTE. Il design non è esattamente all’ultimo grido e il dispositivo non è esattamente compatto. Purtroppo il produttore non ha reso noto il modello preciso del SoC integrato.

Ecco la scheda tecnica completa:

dimensioni di 165,1 x 76,4 x 8,8mm e peso di 195g

display da 6,6 pollici TFT V-Cut (1080 x 2408) con vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC Octa Core (2,2GHz + 2GHz)

3/4/6GB di RAM

32/64/128GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB

fotocamera anteriore da 8MP, F2.2

fotocamera posteriore quadrupla con: principale da 50MP (F1.8), ultra-grandangolare da 5MP (F2.2), macro da 2MP (F2.4) e 2MP (F2.4) di profondità

sistema operativo Android 12 con One UI 4.1

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida Super Fast Charging a 25 W

colori: Black, White, Peach, Blue

connettività: LTE

sensore di impronte laterale

Samsung Knox.

Il tutto è riassunto nella seguente infografica.

Infine ecco tutte le immagini dello smartphone.

Samsung Galaxy A23: caratteristiche tecniche e immagini

I precedenti leak lasciavano intendere che Samsung Galaxy A23 sarebbe arrivato in due versioni rispettivamente con e senza 5G, ma il modello ufficializzato dal produttore è solo il secondo. La scheda tecnica ufficiale è quasi perfettamente sovrapponibile a quella di Galaxy A13, con le sole differenze di memoria, dimensioni e chipset, che però non viene specificato neppure in questo caso.

Ecco tutti i dettagli della scheda tecnica:

dimensioni di 165,4 x 76,9 x 8,44mm e peso di 195g

display da 6,6 pollici TFT V-Cut (1080 x 2408) con vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC Octa Core (2,4GHz + 1,9GHz)

4/6/8GB di RAM

64/128GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB

fotocamera anteriore da 8MP, F2.2

fotocamera posteriore quadrupla con: principale da 50MP (F1.8), ultra-grandangolare da 5MP (F2.2), macro da 2MP (F2.4) e 2MP (F2.4) di profondità

sistema operativo Android 12 con One UI 4.1

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida Super Fast Charging a 25 W

colori: Black, White, Peach, Blue

connettività: LTE

sensore di impronte laterale

Samsung Knox.

Il tutto è riassunto nella seguente infografica.

Infine ecco tutte le immagini del dispositivo.

Samsung Galaxy M23 5G: caratteristiche tecniche e immagini

Rispetto allo smartphone appena descritto, Samsung Galaxy M23 5G perde una fotocamera posteriore, alcuni tagli di memoria e (presumibilmente) la ricarica rapida a 25 W, però guadagna la connettività 5G. Neppure in questo caso il produttore specifica il SoC presente.

Ecco la scheda tecnica completa seguita dalle immagini dello smartphone:

dimensioni di 165,5 x 77 x 8,4mm e peso di 198g

display da 6,6 pollici TFT V-Cut FHD+ (1080 x 2408)

SoC Octa Core (2,2GHz + 1,8GHz)

4GB di RAM

128GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB

fotocamera anteriore da 8MP, F2.2

fotocamera posteriore tripla con: principale da 50MP (F1.8), ultra-grandangolare da 8MP (F2.2), 2MP (F2.4) di profondità

sistema operativo Android 12 con One UI 4.1

batteria da 5.000 mAh

colori: Deep Green, Light Blue

connettività: 5G

sensori: lettore di impronte laterale, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Virtual Light Sensor, Virtual Proximity Sensor

Samsung Knox.

Samsung Galaxy M33 5G: caratteristiche tecniche e immagini

Un rapido esame della scheda tecnica di Samsung Galaxy M33 5G basta per scorgere le due differenze principali rispetto al modello appena descritto: il peso e la batteria maggiorati.

Ecco tutti i dettagli e a seguire le immagini dello smartphone:

dimensioni di 165,4 x 76,9 x 9,4mm e peso di 215g

display da 6,6 pollici TFT V-Cut FHD+ (1080 x 2408)

SoC Octa Core (2,4GHz + 2GHz)

6/(GB di RAM

128GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB

fotocamera anteriore da 8MP, F2.2

fotocamera posteriore quadrupla con: principale da 50MP (F1.8), ultra-grandangolare da 5MP (F2.2), 2MP (F2.4) di profondità, macro da 2MP (F2.2)

sistema operativo Android 12 con One UI 4.1

batteria da 6.000 mAh

colori: Green, Blue, Brown

connettività: 5G

sensori: lettore di impronte laterale, accelerometro, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Virtual Light Sensor, Virtual Proximity Sensor

Samsung Knox.

Prezzi e disponibilità

Veniamo alle informazioni mancanti: allo stato attuale Samsung non ha ancora comunicato i prezzi di listino dei quattro nuovi smartphone e non ha neppure reso noto su quali mercati ciascuno di essi sarà disponibile.

In attesa di saperne di più, fateci sapere se questi nuovi Samsung vi piacciono e quale dei quattro preferite.

